El dólar subió 5 centavos; este viernes era vendido a RD$61.57
SANTO DOMINGO.- El dólar subió cinco centavos y este viernes era vendido en República Dominicana a RD$61.57.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: 60.94
Venta: 61.57.
POR FAVOR DEJEN LA COMEDIA DEL DOLLAR. YA SE SABE QUE ESTAS DEVALUADO.TAL PARECE QUE ESTO ES UNA COMEDIA EMPRESARIAL.TRUJILLO EL UNICO PRESIDENTE EN NUESTRA HISTORIA. QUE PUSO EL PESO A LA PAR DEL DOLLAR. Y EL GOBIERNO NO DICES NI PIO, SOLAMENTE SABEN OBTENER PRESTAMOS. HUY DIOS CUIDADO POR AHI VIENES CAROLINA CON EL FANTASMA DE SU PADRE. A HUIR SENORES JA,JA,JA,JA, NUESTRO PAIS ES UNA COMEDIA DE TERROR.,,, EL NAVEGANTE