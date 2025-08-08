El dólar subió 5 centavos; este viernes era vendido a RD$61.57

imagen

SANTO DOMINGO.- El dólar subió cinco centavos y este viernes era vendido en República Dominicana a RD$61.57.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: 60.94

Venta: 61.57.

EL. NAV.
EL. NAV.
18 segundos hace

POR FAVOR DEJEN LA COMEDIA DEL DOLLAR. YA SE SABE QUE ESTAS DEVALUADO.TAL PARECE QUE ESTO ES UNA COMEDIA EMPRESARIAL.TRUJILLO EL UNICO PRESIDENTE EN NUESTRA HISTORIA. QUE PUSO EL PESO A LA PAR DEL DOLLAR. Y EL GOBIERNO NO DICES NI PIO, SOLAMENTE SABEN OBTENER PRESTAMOS. HUY DIOS CUIDADO POR AHI VIENES CAROLINA CON EL FANTASMA DE SU PADRE. A HUIR SENORES JA,JA,JA,JA, NUESTRO PAIS ES UNA COMEDIA DE TERROR.,,, EL NAVEGANTE

