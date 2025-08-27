El dólar subió 5 centavos; este miércoles era vendido a $63.13

SANTO DOMINGO.- El dólar subió otros cinco centavos en República Dominicana

Este miércoles era vendido a RD$63.13 y comprado a RD$62.74

2 Comments
EL LACAYO
4 minutos hace

Esto esta feo, porque estoy muy claro que ese es el precio de primera plana, no el real, el real debe andar por 66 o 67 caminando a los 70

Raudelis
8 minutos hace

Cae la economia en RD y se devalua mas y mas el peso

