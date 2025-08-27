El dólar subió 5 centavos; este miércoles era vendido a $63.13 Por LA REDACCIÓN Fecha: 27/08/2025 Comparte: SANTO DOMINGO.- El dólar subió otros cinco centavos en República Dominicana Este miércoles era vendido a RD$63.13 y comprado a RD$62.74 Compártelo en tus redes: 0 0 votos Article Rating Label Nombre* Email Label Nombre* Email 2 Comments Nuevos Viejos Mas votados Comentarios en linea Ver todos los comentarios EL LACAYO 4 minutos hace Esto esta feo, porque estoy muy claro que ese es el precio de primera plana, no el real, el real debe andar por 66 o 67 caminando a los 70 00 Responder Raudelis 8 minutos hace Cae la economia en RD y se devalua mas y mas el peso 00 Responder
Esto esta feo, porque estoy muy claro que ese es el precio de primera plana, no el real, el real debe andar por 66 o 67 caminando a los 70
Cae la economia en RD y se devalua mas y mas el peso