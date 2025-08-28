El dólar subió 2 centavos; este jueves era vendido a RD$63.15 Por LA REDACCIÓN Fecha: 28/08/2025 Comparte: SANTO DOMINGO.- El dólar subió otros dos centavos en República Dominicana Este jueves era vendido a RD$63.15 y comprado a RD$62.77. Compártelo en tus redes: 0 0 votos Article Rating Label Nombre* Email Label Nombre* Email 4 Comments Nuevos Viejos Mas votados Comentarios en linea Ver todos los comentarios Gabriella 6 minutos hace Me pagan más de 220 dólares por hora trabajando desde casa con dos niños. Nunca pensé que sería capaz, pero mi mejor amiga gana más de 15 mil al mes con esto y me convenció para que lo intentara. Era totalmente cierto y me ha cambiado la vida por completo. Esto es lo que hago. Descúbrelo visitando el siguiente sitio web…………… Cash43.Com 00 Responder EL NAV/ 47 minutos hace ABI NADER EL PADRE DE LA DESTRUCCION DE LA MONEDA NACIONAL EL PESO……. FELICIDADES. AY CAROLINA, CAROLINA, NO TE SUBAS QUE TU NO VAS……. Y TU GORDIFLON PALIZAS TU TAMPOCO VAS.. BUENO EL PROXIMO PRESIDENTE SERA TAMBIEN DE SANTIAGO.,CARAMBA Y CUAL SERA ESE SANTIAGUERO….. EL NAVEGANTE 00 Responder Dr. Raúl H 54 minutos hace La transparencia lo dejará al 90 por 1. Esa es la meta. Pero, recientemente dijo el primer mandatario cuando le preguntaron por el alza del dólar que eso estaba previsto y que llegaría solo al 63. Bueno, ya traspasó la barrera. Aqui en Massachusetts, no tenemos representación consular dominicana. Nadie conoce al Cónsul General Dominicano, mucho menos a los empleados. Dr. Raúl Hernández P. 00 Responder New York 1 hora hace OMAR FERNÁNDEZ próximo PRESIDENTE de República Dominicana 00 Responder
ABI NADER EL PADRE DE LA DESTRUCCION DE LA MONEDA NACIONAL EL PESO……. FELICIDADES. AY CAROLINA, CAROLINA, NO TE SUBAS QUE TU NO VAS……. Y TU GORDIFLON PALIZAS TU TAMPOCO VAS.. BUENO EL PROXIMO PRESIDENTE SERA TAMBIEN DE SANTIAGO.,CARAMBA Y CUAL SERA ESE SANTIAGUERO….. EL NAVEGANTE
La transparencia lo dejará al 90 por 1.
Esa es la meta.
Pero, recientemente dijo el primer mandatario cuando le preguntaron por el alza del dólar que eso estaba previsto y que llegaría solo al 63.
Bueno, ya traspasó la barrera.
Aqui en Massachusetts, no tenemos representación consular dominicana.
Nadie conoce al Cónsul General Dominicano, mucho menos a los empleados.
Dr. Raúl Hernández P.
OMAR FERNÁNDEZ próximo PRESIDENTE de República Dominicana