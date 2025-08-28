El dólar subió 2 centavos; este jueves era vendido a RD$63.15

imagen

SANTO DOMINGO.- El dólar subió otros dos centavos en República Dominicana

Este jueves era vendido a RD$63.15 y comprado a RD$62.77.

EL NAV/
EL NAV/
47 minutos hace

ABI NADER EL PADRE DE LA DESTRUCCION DE LA MONEDA NACIONAL EL PESO……. FELICIDADES. AY CAROLINA, CAROLINA, NO TE SUBAS QUE TU NO VAS……. Y TU GORDIFLON PALIZAS TU TAMPOCO VAS.. BUENO EL PROXIMO PRESIDENTE SERA TAMBIEN DE SANTIAGO.,CARAMBA Y CUAL SERA ESE SANTIAGUERO….. EL NAVEGANTE

Dr. Raúl H
Dr. Raúl H
54 minutos hace

La transparencia lo dejará al 90 por 1.

Esa es la meta.

Pero, recientemente dijo el primer mandatario cuando le preguntaron por el alza del dólar que eso estaba previsto y que llegaría solo al 63.

Bueno, ya traspasó la barrera.

Aqui en Massachusetts, no tenemos representación consular dominicana.

Nadie conoce al Cónsul General Dominicano, mucho menos a los empleados.

Dr. Raúl Hernández P.

New York
New York
1 hora hace

OMAR FERNÁNDEZ próximo PRESIDENTE de República Dominicana

