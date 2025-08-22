El dólar subió 18 centavos; este viernes era vendido a RD$62.81 Por LA REDACCIÓN Fecha: 22/08/2025 Comparte: SANTO DOMINGO.- El dólar subió 18 centavos en República Dominicana. Este viernes era vendido a RD$62.81 y comprado a RD$ 62.35. Compártelo en tus redes: 0 0 votos Article Rating Label Nombre* Email Label Nombre* Email 5 Comments Nuevos Viejos Mas votados Comentarios en linea Ver todos los comentarios joe 12 minutos hace rep.dom. va camino al futuro haiti, todo esta planificado, asi podran hacer realidad de la fusion de la isla, los dominicanos estamos dormido ya que estos planes desarroyado desde la caida de Trujillo se estan ejecutando al pies de la letras. Estamos dejando que estos mal paridos politico destruyan nuestro pais, El presidente Abinader ha sido una verdadera decepcion para el pueblo dominicano 00 Responder Blanco 13 minutos hace Le cayeron todos los golpes juntos a este azaroso gobierno. Nadie pudo advertir que este hombre sería la desgracia de este pais. Invasión de haitianos permitidos, Dólar más caro que nunca, inflación y comida cara como nunca, gastos públicos por el suelo, electricidad desplomada, Corrupción general, Drogas copando todo el territorio nacional, policia y fuerzas armadas en tráfico de drogas y tráfico de gente…Nunca ningún gobernante lo habia hecho 00 Responder José M 17 minutos hace Él PRM está hundiendo este País y por ahi siguen andando unos azarosos qué dicen «él PLD nunca va a Gobernar otra vez» porque les duele admitir qué estábamos mejor bajo él PLD. Ustedes qué siguen defendiendo este toyo dé Gobierno son enemigos dé RD. 00 Responder Jose 30 minutos hace Cada centavo que sube el dólar vale menos el peso por deducción el gobierno de Abinader te está bajando el sueldo despierta que no te engañen 00 Responder Aristarco 54 minutos hace Sigan entretenidos con la casa del carajo ese, las ****s de la rapera y los apagones, que cuando despierten el dólar va a estar a 75. 10 Responder
