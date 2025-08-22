El dólar subió 18 centavos; este viernes era vendido a RD$62.81

SANTO DOMINGO.- El dólar subió 18 centavos en República Dominicana.

Este viernes era vendido a RD$62.81 y  comprado a RD$ 62.35.

joe
joe
12 minutos hace

rep.dom. va camino al futuro haiti, todo esta planificado, asi podran hacer realidad de la fusion de la isla, los dominicanos estamos dormido ya que estos planes desarroyado desde la caida de Trujillo se estan ejecutando al pies de la letras. Estamos dejando que estos mal paridos politico destruyan nuestro pais, El presidente Abinader ha sido una verdadera decepcion para el pueblo dominicano

0
0
Responder
Blanco
Blanco
13 minutos hace

Le cayeron todos los golpes juntos a este azaroso gobierno. Nadie pudo advertir que este hombre sería la desgracia de este pais. Invasión de haitianos permitidos, Dólar más caro que nunca, inflación y comida cara como nunca, gastos públicos por el suelo, electricidad desplomada, Corrupción general, Drogas copando todo el territorio nacional, policia y fuerzas armadas en tráfico de drogas y tráfico de gente…Nunca ningún gobernante lo habia hecho

0
0
Responder
José M
José M
17 minutos hace

Él PRM está hundiendo este País y por ahi siguen andando unos azarosos qué dicen «él PLD nunca va a Gobernar otra vez» porque les duele admitir qué estábamos mejor bajo él PLD. Ustedes qué siguen defendiendo este toyo dé Gobierno son enemigos dé RD.

0
0
Responder
Jose
Jose
30 minutos hace

Cada centavo que sube el dólar vale menos el peso por deducción el gobierno de Abinader te está bajando el sueldo despierta que no te engañen

0
0
Responder
Aristarco
Aristarco
54 minutos hace

Sigan entretenidos con la casa del carajo ese, las ****s de la rapera y los apagones, que cuando despierten el dólar va a estar a 75.

1
0
Responder