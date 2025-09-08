El dólar subió 17 centavos; este lunes era vendido a RD$64.05

SANTO DOMINGO.- La cotización del dólar sigue en elza en la República Dominicana. Este lunes subió otros 17 centavos y era vendido a RD$64.05.

Su compra fue fijada por el Banco Central a RD$63.36.

jt-am