El dólar subió 17 centavos; este lunes era vendido a RD$64.05
SANTO DOMINGO.- La cotización del dólar sigue en elza en la República Dominicana. Este lunes subió otros 17 centavos y era vendido a RD$64.05.
Su compra fue fijada por el Banco Central a RD$63.36.
jt-am
» COJÁNLO QUE VA SIN YOQUI/ JOCKEY»
Recuerden que son los ultimos anos del gobierno, asi que esperen lo peor… El PRM siempre la caga con el dolar al final……
El secretario de la presidencia dijo que el alza estaba diseñada, sería lo único que le ha salido bien para j… a todos. Ya no va a ser en cuatro block que dejarán al país
Va rumbo al 70 por 1.
Es dificil detenerlo.
Va como «Tipo Tanque» en sus tiempos.
Pero, escuché que el alza del dólar estaba prevista para este año, por otro lado, dicen que el Banco Central implementará nuevas medidas para detener el alza.
Sigo sin entender.
En Boston, cero representación Consular Dominicana.
Dr. Raúl Hernández P.