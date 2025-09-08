El dólar subió 17 centavos; este lunes era vendido a RD$64.05

SANTO DOMINGO.- La cotización del dólar sigue en elza en la República Dominicana.   Este lunes  subió otros 17 centavos y era vendido a RD$64.05.

Su compra fue fijada por el Banco Central a RD$63.36.

JUST FACTS
JUST FACTS
7 minutos hace

» COJÁNLO QUE VA SIN YOQUI/ JOCKEY»

T. Marra
T. Marra
14 minutos hace

Recuerden que son los ultimos anos del gobierno, asi que esperen lo peor… El PRM siempre la caga con el dolar al final……

Raúl
Raúl
15 minutos hace

El secretario de la presidencia dijo que el alza estaba diseñada, sería lo único que le ha salido bien para j… a todos. Ya no va a ser en cuatro block que dejarán al país

Dr. Raúl H
Dr. Raúl H
41 minutos hace

Va rumbo al 70 por 1.

Es dificil detenerlo.

Va como «Tipo Tanque» en sus tiempos.

Pero, escuché que el alza del dólar estaba prevista para este año, por otro lado, dicen que el Banco Central implementará nuevas medidas para detener el alza.

Sigo sin entender.

En Boston, cero representación Consular Dominicana.

Dr. Raúl Hernández P.

