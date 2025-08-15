El dólar sigue subiendo; este viernes era vendido a RD$62.15
SANTO DOMINGO.- El dólar subió otros 16 centavos y este viernes era vendido en República Dominicana a RD$62.15.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: 61.57
Venta: 62.15.
Abinader haciendo y pagando favores a los ricos…Este Arruinador a abarcado todos los estamentos de la vida nacional. Nos quiere dejar en bancarrota y en condiciones de mendigos…Su labor ha sido eso, arruinar las arcas nacionales con el mejor ingreso de todos los tiempos con billones de pesos. Prestamos dolosos e inversiones públicas ningunas…Cómo hemos podido permitirle eso a este dilapidador…Nos lleva al derrotero y todavia falta mucho..
Esta vez nada lo detendra. El turismo esta bajo y la economía está mal
Hasta que el gobernador del banco central no habrá las subastas de los instrumentos financieros notas y letras de ese banco, el peso dominicano seguirá devaluandose frente al dolar y el euro, ya que se estan venciendo desde el 4 de agosto de este ano 2025 hasta el 29 de enero del 2026 mas de 243,000 millones de pesos y no estan siendo renovado, creo que eso es debido a que el gobierno esta esperando que la reserva federa bajel los intereses en
EU, o para reducir el deficit cuasifiscal del BC ya que la deuda de ese banco se encuentra en mas de 832,000 millones de pesos, y ellos quieren reducir el pago de los intereses por esos instrumentos financieros.
Preparen los bolsillos…..todo va a subir de precio
Se pondra a 100 x 1, por que eso es un negocio de politico, lo mismo que le paso a hipolito y a jorge blanco.
La meta de los especuladores y agiotistas es llevar el dólar a una tasa del dólar de más de 70/1 antes de concluir el año 2025. Este gobierno solo está al servicio de los empresarios turísticos y zonas franca y como el alza del dólar les conviene, vamos arriba y que el pueblo pague con la despreciacion de sus salarios y el aumento del costo de la vida. Todos los productos industrializados como salsa, aceites, gandules y habichuelas enlatadas.
Si el dólar sube de precio es muy buenos para el que tiene familia en el extranjeros con la remesas!
Pero si un dominicano no tiene familia ni nadie le envía remesas ese se los está. Llevando el mismo diablo!
Yo envío mensualmente 45 dólares mensual sabe Uds cuantos me cobran 5dolares
O sea de 100 dólares te cobran 10 dólares y donde están eso millones de dólares en los bolsillos de Luis. Abinader
Prm prd lo mismo fracaso
El cambio