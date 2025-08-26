El dólar subió 15 centavos; este martes era vendido a RD$63.08

imagen

SANTO DOMINGO.- El dólar subió otros 15 centavos en República Dominicana

Este martes era vendido a RD$63.08 y comprado a RD$ 62.60.

Compártelo en tus redes:
0 0 votos
Article Rating
guest
2 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios
EL NAV/
EL NAV/
8 minutos hace

TRUJILLO PUSO EL PESO A LA PAR DEL DOLLAR, Y ABI NADER VAS A PONER EL PESO A LA PAR DE LAS HOJAS DE LOS PLATANOS……..BUENO ES QUE ABI NADER NO ES DOMINICANO, NO LES INTERESA ESO DE PALABRA PATRIOTISMO…….. EL NAVEGANTE

0
0
Responder
roger
roger
30 minutos hace

El cambio sigue, el Glorioso PRM, comanselo con yuca.

0
0
Responder