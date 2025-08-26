El dólar subió 15 centavos; este martes era vendido a RD$63.08 Por LA REDACCIÓN Fecha: 26/08/2025 Comparte: SANTO DOMINGO.- El dólar subió otros 15 centavos en República Dominicana Este martes era vendido a RD$63.08 y comprado a RD$ 62.60. Compártelo en tus redes: 0 0 votos Article Rating Label Nombre* Email Label Nombre* Email 2 Comments Nuevos Viejos Mas votados Comentarios en linea Ver todos los comentarios EL NAV/ 8 minutos hace TRUJILLO PUSO EL PESO A LA PAR DEL DOLLAR, Y ABI NADER VAS A PONER EL PESO A LA PAR DE LAS HOJAS DE LOS PLATANOS……..BUENO ES QUE ABI NADER NO ES DOMINICANO, NO LES INTERESA ESO DE PALABRA PATRIOTISMO…….. EL NAVEGANTE 00 Responder roger 30 minutos hace El cambio sigue, el Glorioso PRM, comanselo con yuca. 00 Responder
TRUJILLO PUSO EL PESO A LA PAR DEL DOLLAR, Y ABI NADER VAS A PONER EL PESO A LA PAR DE LAS HOJAS DE LOS PLATANOS……..BUENO ES QUE ABI NADER NO ES DOMINICANO, NO LES INTERESA ESO DE PALABRA PATRIOTISMO…….. EL NAVEGANTE
El cambio sigue, el Glorioso PRM, comanselo con yuca.