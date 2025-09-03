El dólar subió 14 centavos; este miércoles era vendido a $63.66 Por LA REDACCIÓN Fecha: 03/09/2025 Comparte: SANTO DOMINGO.- El dólar subió otros catorce centavos en República Dominicana Este miércoles era vendido a RD$63.66 y comprado a RD$62.84. Compártelo en tus redes: 0 0 votos Article Rating Label Nombre* Email Label Nombre* Email 1 Comment Nuevos Viejos Mas votados Comentarios en linea Ver todos los comentarios Roger 1 hora hace Luissssssss, te quedo grande el gobierno. Vete ya para que no pase con Antonio Guzman. 00 Responder
