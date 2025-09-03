El dólar subió 14 centavos; este miércoles era vendido a $63.66

imagen

SANTO DOMINGO.- El dólar subió otros catorce centavos en República Dominicana

Este miércoles era vendido a RD$63.66 y comprado a RD$62.84.

Compártelo en tus redes:
0 0 votos
Article Rating
guest
1 Comment
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios
Roger
Roger
1 hora hace

Luissssssss, te quedo grande el gobierno. Vete ya para que no pase con Antonio Guzman.

0
0
Responder