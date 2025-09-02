El dolar está a $63.52 luego de subir otros 14 centavos en RD

SANTO DOMINGO.- El dólar subió catorce centavos en República Dominicana

Este martes era vendido a RD$63.52 y comprado a RD$62.86.

Danvinno
Danvinno
12 minutos hace

Cuanto me alegro ojalá se ponga al 75×1

Roger
Roger
21 minutos hace

El glorioso PRM, comanselo con yuca.

Cantinflas
Cantinflas
29 minutos hace

a Cien por 1, preparense, que nos comeremos unos con otro

