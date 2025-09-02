El dolar está a $63.52 luego de subir otros 14 centavos en RD Por LA REDACCIÓN Fecha: 02/09/2025 Comparte: SANTO DOMINGO.- El dólar subió catorce centavos en República Dominicana Este martes era vendido a RD$63.52 y comprado a RD$62.86. Compártelo en tus redes: 0 0 votos Article Rating Label Nombre* Email Label Nombre* Email 3 Comments Nuevos Viejos Mas votados Comentarios en linea Ver todos los comentarios Danvinno 12 minutos hace Cuanto me alegro ojalá se ponga al 75×1 00 Responder Roger 21 minutos hace El glorioso PRM, comanselo con yuca. 00 Responder Cantinflas 29 minutos hace a Cien por 1, preparense, que nos comeremos unos con otro 00 Responder
