El dólar subió 13 centavos; este viernes era vendido RD$63.27

SANTO DOMINGO.- El dólar subió doce centavos en República Dominicana

Este viernes era vendido a RD$63.27 y comprado a RD$62.65.

Angel
Angel
13 minutos hace

Y nadie dice nada, ahorita viene una inflación como en el gobierno de Hipólito y solo se escucharán lamentos.

