El dólar subió 13 centavos; este viernes era vendido RD$63.27

SANTO DOMINGO.- El dólar subió doce centavos en República Dominicana Este viernes era vendido a RD$63.27 y comprado a RD$62.65.

Angel 13 minutos hace Y nadie dice nada, ahorita viene una inflación como en el gobierno de Hipólito y solo se escucharán lamentos.
