El dólar sigue subiendo; este jueves era vendido a RD$63.79

imagen

SANTO DOMINGO.- El dólar subió otros trece centavos en República Dominicana

Este jueves era vendido a RD$63.79 y comprado a RD$63.04.

jpjack

20 minutos hace

El gobierno debe perseguir los acaporadores del dollar, eso puede estellar una explosion social Hipolito sabe como hacerlo.




jpjack

24 minutos hace

Yo pienso que el presidente debe parar el figureo y ponerle atencion, a la alza del dollar, eso puede destabilizar el gobierno.




Francisco

30 minutos hace

La sal De Hipólito lo Persigue. Lastima que faltan 3 años qué es demasiado tiempo con esta subida de todos los precios. Aquí se permite aumentar todo menos los sueldos chiquitos porque de 200 mil En adelante lo suben al doble y más con
un simple decreto y nada pasa, pero los de 15 mil hay que esperar el año que viene para subirle 25% en dos partidas.




Leo monter

41 minutos hace

Vuelvan a votar por el prm




Dr. Raúl H

45 minutos hace

¡¡Arriba el cambio!!

Gracias.

Tenemos un dólar que no se puede detener, tampoco los apagones.

¡¡Mi Dios!!

Paliza…, explícale al pais esta situación.

¿Quién es el o la Cónsul General Dominicano en Boston Massachusetts?

Los dominicanos, nos sentimos desprotegidos.

Ojalá traigan a alguien de Palestina, pero que resuelva.

Dr. Raúl Hernández P.




Tiburcio

59 minutos hace

Tengo miedo!!!Tengo miedo!!!!😧











SPimentel

44 minutos hace
Responder a  Gabriella

ATENCIÓN DICRIM Y SAUL PIMENTEL . CHIPEROS RECLUTANDO PENDEJOS




Carlitos

1 hora hace

Y todos los productos de primera necesidad estan a mas del triple de cuando danilo lo dejo mas de 5 veces de cuando leonel.





Carlitos

1 hora hace

Que mardito gobierno este del PRM y abinadel y van a las tv y le preguntan quw quw opinan de la prima del dolar y ellos dicen que esta entre los parámetros indolente




Raúl

1 hora hace

Tengo miedo de que en éste país se arme un desorden



