El dólar sigue subiendo; este jueves era vendido a RD$63.79 Por LA REDACCIÓN Fecha: 04/09/2025 SANTO DOMINGO.- El dólar subió otros trece centavos en República Dominicana Este jueves era vendido a RD$63.79 y comprado a RD$63.04.
