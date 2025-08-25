El dólar subió 12 centavos; este lunes era vendido a RD$62.93 Por LA REDACCIÓN Fecha: 25/08/2025 Comparte: SANTO DOMINGO.- El dólar subió otros doce centavos en República Dominicana Este lunes era vendido a RD$62.93 y comprado a RD$ 62.53. Compártelo en tus redes: 0 0 votos Article Rating Label Nombre* Email Label Nombre* Email 2 Comments Nuevos Viejos Mas votados Comentarios en linea Ver todos los comentarios EL NAV/ 3 minutos hace LA MAFIA DEL DOLL;AR INDETENIBLE. SEXTORES PODEROSOS ESTAN DETRAS DE ESTA ACCION. LOS INDUSTRIALES SON LOS AMOS DE TAL SITUACION. OBSERVEN DETENIDAMENTE QUE ABI NADER ESTAS MUY TRANQUILO EN ESTE ASPECTO. COMO ALGUIEN QUE NO LES IMPORTA TAL SITUACION….. MAS CLARO QUE EL AGUA…. VERDAD…… EL NAVEGANTE 00 Responder Danilo 23 minutos hace Paren el dólar y así ustedes están hablando de reforma! Barbaraso 00 Responder
