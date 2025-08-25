El dólar subió 12 centavos; este lunes era vendido a RD$62.93

imagen

SANTO DOMINGO.- El dólar subió otros doce centavos en República Dominicana

Este lunes era vendido a RD$62.93 y  comprado a RD$ 62.53.

2 Comments
EL NAV/
EL NAV/
3 minutos hace

LA MAFIA DEL DOLL;AR INDETENIBLE. SEXTORES PODEROSOS ESTAN DETRAS DE ESTA ACCION. LOS INDUSTRIALES SON LOS AMOS DE TAL SITUACION. OBSERVEN DETENIDAMENTE QUE ABI NADER ESTAS MUY TRANQUILO EN ESTE ASPECTO. COMO ALGUIEN QUE NO LES IMPORTA TAL SITUACION….. MAS CLARO QUE EL AGUA…. VERDAD…… EL NAVEGANTE

Danilo
Danilo
23 minutos hace

Paren el dólar y así ustedes están hablando de reforma! Barbaraso

