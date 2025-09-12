Cotización dólar en descenso; este viernes bajó otros 40 cts Por LA REDACCIÓN Fecha: 12/09/2025 Comparte: SANTO DOMINGO.- El dólar bajó otros 40 centavos en República Dominicana Este viernes era vendido a RD$63.47 y comprado a RD$63.47. Compártelo en tus redes: 0 0 votos Article Rating Label Nombre* Email Label Nombre* Email 11 Comments Nuevos Viejos Mas votados Comentarios en linea Ver todos los comentarios jose 1 hora hace Siempre que el dolar sube, suben los precios de todos los articulo. De igual manera deben hacer cuando baja,bajar lo que subieron. 00 Responder RojoTodoUS 1 hora hace …»Cuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaatro (4) Añios Mááássssss, y Después Hablamos» !!!… 00 Responder RojoTodoUS 1 hora hace …»Cuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaatro (4) Añios Mááássssss, y Después Hablamos» !!!… 00 Responder RojoTodoUS 1 hora hace …»Cuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaatro Añios Mááássssss, y Después Hablamos» !!!… 00 Responder Lesale 1 hora hace CRISIS DE LA ESCASEZ DEL DOLAR PROVIENE DE AQUI LOS QUE LOS GASTAN EN GRANDES CANTIDADES NO PRODUCEN UN CENTAVO DE DOLAR.ESOS CONSUMIDORES NO PRODUCEN NADA PARA VENDER EN EL EXTRANJERO Y ASI NO HAY PAIS QUE PUEDA SALIR DE DUS DEFICIT DE DIVISAS.TODOS DEMANDANDO MUCHOS DOLARES Y PERO NO PRODUCEN UN DOLAR QUE ENTRE A LAS ARCAS DEL ESTADO.Y CON ESA CLASE DE ****S QUE MASA DE CARNE PUEDE DURAR. 10 Responder Lesale 1 hora hace Responder a Lesale 2 HAY OTROS QUE EMPOBRECEN AL PAIS GRANDEMENTE, SON LOS BUROCRATAS ,SENADORES , DIPUTADOS, MINISTROS, DIRECTORES, EMPLEADOS ESPECIALIZADOS QUE GANAN MONTON DE PESOS, PERO NO PRODUCEN UN CENTAVO DE DOLAR Y TODO LO QUE CONSUMEN ES DOLARES.ESOS TAMBIEN SON ****S GRANDE QUE VIVEN COMIENDOSE LA MASA Y EMPOBRECIENDO AL PAIS.AHI ESTAN TAMBIEN LOS QUE HACEN PROGRAMAS DE TV.COMO EL ZOL DE LA MANANA ,QUE HACEN PROGRAMAS FUERA DEL PSIS GASTANDO DOLARES , PERO NO PRODUCEN UN CENTAVO DE DOLARES.LO PEOR, TAMBIEN CAMBIAN LOS PESOS PARA GUARDARLOS EN MONEDAS DURA, PARA ESTAR ASEGURADO Y NO LE HAGA FALTA PARA SUS VIAJES… Leer mas » 10 Responder Lesale 1 hora hace Responder a Lesale DONDE ESTAN LOS ATERISCOS QUICE DECIR ****S.OTRA COSA LOS QUE SE UFANAN DE MUCHO PATRIOTISMO, NO CONSUMEN NADA HECHO EN EL PAIS, SOLOWHISKY,VINOS, QUESOS,JAMON,ETC.,TODO HECHO EN EL EXRANJERO, AH<.PERO ESA GENTE TAMPCO COMPRA AQUI TODO LO PIDE A AMAZON Y PAGAN EN DOLARES. CON ESA CLASE DE DOMINICANOS QUE NO PIENSAN COMO SALVAR SU PAIS,SE PUEDE SALIR ADELANTE. CREO QUE NO. 20 Responder Lesale 1 hora hace Responder a Lesale ****S, GUSASNOS, GUSASNOS. 10 Responder Antonio 2 minutos hace Responder a Lesale El país con más carros de alta gama!!! 00 Responder WILLIAM 46 minutos hace Responder a Lesale ES POR AHI QUE VA LA COSA… 00 Responder WILLIAM 47 minutos hace Responder a Lesale ESTAS CERCA DEL MEOLLO… MUY BIEN. 00 Responder
Siempre que el dolar sube, suben los precios de todos los articulo. De igual manera deben hacer cuando baja,bajar lo que subieron.
CRISIS DE LA ESCASEZ DEL DOLAR PROVIENE DE AQUI LOS QUE LOS GASTAN EN GRANDES CANTIDADES NO PRODUCEN UN CENTAVO DE DOLAR.ESOS CONSUMIDORES NO PRODUCEN NADA PARA VENDER EN EL EXTRANJERO Y ASI NO HAY PAIS QUE PUEDA SALIR DE DUS DEFICIT DE DIVISAS.TODOS DEMANDANDO MUCHOS DOLARES Y PERO NO PRODUCEN UN DOLAR QUE ENTRE A LAS ARCAS DEL ESTADO.Y CON ESA CLASE DE ****S QUE MASA DE CARNE PUEDE DURAR.
2 HAY OTROS QUE EMPOBRECEN AL PAIS GRANDEMENTE, SON LOS BUROCRATAS ,SENADORES , DIPUTADOS, MINISTROS, DIRECTORES, EMPLEADOS ESPECIALIZADOS QUE GANAN MONTON DE PESOS, PERO NO PRODUCEN UN CENTAVO DE DOLAR Y TODO LO QUE CONSUMEN ES DOLARES.ESOS TAMBIEN SON ****S GRANDE QUE VIVEN COMIENDOSE LA MASA Y EMPOBRECIENDO AL PAIS.AHI ESTAN TAMBIEN LOS QUE HACEN PROGRAMAS DE TV.COMO EL ZOL DE LA MANANA ,QUE HACEN PROGRAMAS FUERA DEL PSIS GASTANDO DOLARES , PERO NO PRODUCEN UN CENTAVO DE DOLARES.LO PEOR, TAMBIEN CAMBIAN LOS PESOS PARA GUARDARLOS EN MONEDAS DURA, PARA ESTAR ASEGURADO Y NO LE HAGA FALTA PARA SUS VIAJES… Leer mas »
DONDE ESTAN LOS ATERISCOS QUICE DECIR ****S.OTRA COSA LOS QUE SE UFANAN DE MUCHO PATRIOTISMO, NO CONSUMEN NADA HECHO EN EL PAIS, SOLOWHISKY,VINOS, QUESOS,JAMON,ETC.,TODO HECHO EN EL EXRANJERO, AH<.PERO ESA GENTE TAMPCO COMPRA AQUI TODO LO PIDE A AMAZON Y PAGAN EN DOLARES. CON ESA CLASE DE DOMINICANOS QUE NO PIENSAN COMO SALVAR SU PAIS,SE PUEDE SALIR ADELANTE. CREO QUE NO.
El país con más carros de alta gama!!!
