Cotización dólar en descenso; este viernes bajó otros 40 cts

imagen

SANTO DOMINGO.- El dólar bajó otros 40 centavos en República Dominicana

Este viernes era vendido a RD$63.47 y comprado a RD$63.47.

11 Comments
jose
jose
1 hora hace

Siempre que el dolar sube, suben los precios de todos los articulo. De igual manera deben hacer cuando baja,bajar lo que subieron.

RojoTodoUS
RojoTodoUS
1 hora hace

…»Cuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaatro (4) Añios Mááássssss, y Después Hablamos» !!!…

Lesale
Lesale
1 hora hace

CRISIS DE LA ESCASEZ DEL DOLAR PROVIENE DE AQUI LOS QUE LOS GASTAN EN GRANDES CANTIDADES NO PRODUCEN UN CENTAVO DE DOLAR.ESOS CONSUMIDORES NO PRODUCEN NADA PARA VENDER EN EL EXTRANJERO Y ASI NO HAY PAIS QUE PUEDA SALIR DE DUS DEFICIT DE DIVISAS.TODOS DEMANDANDO MUCHOS DOLARES Y PERO NO PRODUCEN UN DOLAR QUE ENTRE A LAS ARCAS DEL ESTADO.Y CON ESA CLASE DE ****S QUE MASA DE CARNE PUEDE DURAR.

Lesale
Lesale
1 hora hace
Responder a  Lesale

2 HAY OTROS QUE EMPOBRECEN AL PAIS GRANDEMENTE, SON LOS BUROCRATAS ,SENADORES , DIPUTADOS, MINISTROS, DIRECTORES, EMPLEADOS ESPECIALIZADOS QUE GANAN MONTON DE PESOS, PERO NO PRODUCEN UN CENTAVO DE DOLAR Y TODO LO QUE CONSUMEN ES DOLARES.ESOS TAMBIEN SON ****S GRANDE QUE VIVEN COMIENDOSE LA MASA Y EMPOBRECIENDO AL PAIS.AHI ESTAN TAMBIEN LOS QUE HACEN PROGRAMAS DE TV.COMO EL ZOL DE LA MANANA ,QUE HACEN PROGRAMAS FUERA DEL PSIS GASTANDO DOLARES , PERO NO PRODUCEN UN CENTAVO DE DOLARES.LO PEOR, TAMBIEN CAMBIAN LOS PESOS PARA GUARDARLOS EN MONEDAS DURA, PARA ESTAR ASEGURADO Y NO LE HAGA FALTA PARA SUS VIAJES… Leer mas »

Lesale
Lesale
1 hora hace
Responder a  Lesale

DONDE ESTAN LOS ATERISCOS QUICE DECIR ****S.OTRA COSA LOS QUE SE UFANAN DE MUCHO PATRIOTISMO, NO CONSUMEN NADA HECHO EN EL PAIS, SOLOWHISKY,VINOS, QUESOS,JAMON,ETC.,TODO HECHO EN EL EXRANJERO, AH<.PERO ESA GENTE TAMPCO COMPRA AQUI TODO LO PIDE A AMAZON Y PAGAN EN DOLARES. CON ESA CLASE DE DOMINICANOS QUE NO PIENSAN COMO SALVAR SU PAIS,SE PUEDE SALIR ADELANTE. CREO QUE NO.

Lesale
Lesale
1 hora hace
Responder a  Lesale

****S, GUSASNOS, GUSASNOS.

Antonio
Antonio
2 minutos hace
Responder a  Lesale

El país con más carros de alta gama!!!

WILLIAM
WILLIAM
46 minutos hace
Responder a  Lesale

ES POR AHI QUE VA LA COSA…

WILLIAM
WILLIAM
47 minutos hace
Responder a  Lesale

ESTAS CERCA DEL MEOLLO… MUY BIEN.

