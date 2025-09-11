Dólar sigue en picada en RD; este jueves bajó otros 15 cts Por LA REDACCIÓN Fecha: 11/09/2025 Comparte: SANTO DOMINGO.- El dólar bajó otros 15 centavos en República Dominicana Este jueves era vendido a RD$63.87 y comprado a RD$63.21. Compártelo en tus redes: 0 0 votos Article Rating Label Nombre* Email Label Nombre* Email 2 Comments Nuevos Viejos Mas votados Comentarios en linea Ver todos los comentarios Elpatriota 6 minutos hace Este diario es muy sensacionalista, apenas el segundo día que baja y ya dicen que va en picada, en picada sería si le bajaran 10 pesos de un fuetazo que son los 10 pesos que a subido en menos de dos meses, eso si sería en picada, amarillistas 🤮🤮 00 Responder Julio 25 minutos hace Gracias a las exportaciones, que en dos días,hemos exportados cientos millones de dólares,,en vienes.Aqui hay que dar ejemplo., todos no es veteranías, tigueraje y cherchas, para gobernar y dirigir,se necesitan de otras herramientas. Y de personas que sean “saniables , prudentes , honestas, hay otros adjetivos, talvez más importantes, que yo ignoro, porque yo no estudié,, ese pan de la educación no lo es comido.. soy empírico a base de hogar. 00 Responder
