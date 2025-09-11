Dólar sigue en picada en RD; este jueves bajó otros 15 cts

imagen

SANTO DOMINGO.- El dólar bajó otros 15 centavos en República Dominicana

Este jueves era vendido a RD$63.87 y comprado a RD$63.21.

2 Comments
Elpatriota
Elpatriota
6 minutos hace

Este diario es muy sensacionalista, apenas el segundo día que baja y ya dicen que va en picada, en picada sería si le bajaran 10 pesos de un fuetazo que son los 10 pesos que a subido en menos de dos meses, eso si sería en picada, amarillistas 🤮🤮

Julio
Julio
25 minutos hace

Gracias a las exportaciones, que en dos días,hemos exportados cientos millones de dólares,,en vienes.Aqui hay que dar ejemplo., todos no es veteranías, tigueraje y cherchas, para gobernar y dirigir,se necesitan de otras herramientas. Y de personas que sean “saniables , prudentes , honestas, hay otros adjetivos, talvez más importantes, que yo ignoro, porque yo no estudié,, ese pan de la educación no lo es comido.. soy empírico a base de hogar.

