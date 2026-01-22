El dólar sigue bajando en la RD; este jueves se vendía a $62.98
SANTO DOMINGO.- El dólar bajó 15 centavos y este jueves era vendido en República Dominicana a RD$62.98.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: RD$62.81
Venta: RD$62.98
EURO
Compra: RD$72.15
Venta: RD$76.11
Aun no estoy de acuerdo porque si miramos las estadisticas el Estado dominicano esta recibiendo altas sumas de dolares por diferentes conceptos. Incluso un aumento en el precio de los metales preciosos en los mercados internacionales. En el Partido Nacionalista Dominicano ( PND ) demandamos de mayores controles en el negocio de compra y venta de dolares.