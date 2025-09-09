El dólar sique hacia arriba: se cambia este martes a RD$64.13

Santo Domingo, 9 sep.- El dólar estadounidense se cambiabs este martes para la venta a 64.13 pesos dominicanos, ocho centavos más que en la víspera.

El Banco Central de la República Dominicana fijó el cambio del peso respecto al dólar estadounidense para este dia la siguiente manera:

Compra: 63.42

Venta: 64.13

 

roger
roger
9 minutos hace

Abinader renuncia, el gobierno te quedo grande.

Zarathusta
Zarathusta
25 minutos hace
Responder a  illiana

ATENCION DICRIM , DNCD, SAUL PIMENTEL , ALMONMENTO.NET . ESTOS SON CHIPEROS UTILIZANDO ESTA PLATAFORMA PARA RECLUTAR GENTE INOCENTE.

T. Marra
T. Marra
1 hora hace

Ya el PRD (antiguo PRD) demostró lo que siempre es, una ñeca. En todos sus gobiernos la economía se desgrana…. Toy **** de miedo

Tu tocallo
Tu tocallo
1 hora hace

Para nada de eso es sorpresa que llegue a mil por uno nos lo merecemos por BRUTOS.

