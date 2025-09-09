El dólar sique hacia arriba: se cambia este martes a RD$64.13
Santo Domingo, 9 sep.- El dólar estadounidense se cambiabs este martes para la venta a 64.13 pesos dominicanos, ocho centavos más que en la víspera.
El Banco Central de la República Dominicana fijó el cambio del peso respecto al dólar estadounidense para este dia la siguiente manera:
Compra: 63.42
Venta: 64.13
