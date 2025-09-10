El dólar empieza a ceder en RD; este miércoles bajó 11 centavos
SANTO DOMINGO.-La cotización dólar empieza a ceder en República Dominicana.
Este miércoles bajó 11 centavos por lo que esta moneda era vendida a RD$64.02 y comprada a RD$63.53.
Jajajajaa dique a ceder. Hoy bajo 11 centavos, mañana sube 20.
Manana amanece a 65 jajajajajajaja
JAJAJAJAJ..cediendo..Al *Lam*biendo es que se llama este diario.
…»Cuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaatro (4) Añios MAS, y Después Hablamos» !!!… …
Co*ño pero esa droga barata que te dan en el partido te tiene loca.
…»Cuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaatro (4) Añios MAS, y Después Hablamos» !!!…
Baboso ****
…»Cuuuuuuuuaaaaaaaaaaaatro (4) Añios MAS, y Después Hablamos» !!!…
Baboso ****