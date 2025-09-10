El dólar empieza a ceder en RD; este miércoles bajó 11 centavos

imagen

SANTO DOMINGO.-La cotización dólar empieza a ceder en República Dominicana.

Este miércoles bajó 11 centavos por lo que esta moneda era vendida a RD$64.02 y comprada a RD$63.53.

sp-am

 

Tolomeo
Tolomeo
17 minutos hace

Jajajajaa dique a ceder. Hoy bajo 11 centavos, mañana sube 20.

UnSingon
UnSingon
55 minutos hace

Manana amanece a 65 jajajajajajaja

Aristarco
Aristarco
1 hora hace

JAJAJAJAJ..cediendo..Al *Lam*biendo es que se llama este diario.

RojoTodoUS
RojoTodoUS
1 hora hace

…»Cuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaatro (4) Añios MAS, y Después Hablamos» !!!… …

Aristarco
Aristarco
1 hora hace
Responder a  RojoTodoUS

Co*ño pero esa droga barata que te dan en el partido te tiene loca.

T. Marra
T. Marra
56 minutos hace
Responder a  RojoTodoUS

Baboso ****

T. Marra
T. Marra
56 minutos hace
Responder a  RojoTodoUS

Baboso ****

