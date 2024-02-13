El dólar bajó seis centavos y este martes se cambia a 58.77 pesos

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SANTO DOMINGO.- El dólar estadounidense subió seis centavos en República Dominicana y este martes se cambia a 58.77 pesos.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: 58.31

Venta: 58.77.

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"LADRON" FERNANDEZ "RUINA" - LADRONEL !!!...
"LADRON" FERNANDEZ "RUINA" - LADRONEL !!!...
11 minutos hace

…»DECLARACIONES FUERTES FUERTES DE UN «COMUNICADOR PELEDEISTA» DICIENDO ESTE QUE «SU PARTIDO ES UN GRUPO DE «LLORONES Y GRITONES«, QUE ANTES CUANDO ESTABAN EN EL PODER, ERAN UNOS «ARROGANTES Y RETALIADORES» Y AHORA SON «LLORONES» PORQUE VAN A PERDER, SER BARRIDOS :

https://ensegundos.do/2024/02/13/jaime-rincon-explota-por-acusacion-del-pld-y-les-llama-llorones/
.

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El hijo de machepa
El hijo de machepa
14 minutos hace

Como es la cosa el dólar sube 6 centavos y ustedes publican que bajo los mismos 6 centavos. Que bárbaraso

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"LADRON" FERNANDEZ "RUINA" - LADRONEL !!!...
"LADRON" FERNANDEZ "RUINA" - LADRONEL !!!...
16 minutos hace

…»ULTRAAAAAA – SUPERRRRRRR  TTTIIIIIITUUUUUAAAAAAAAAAAAAAAAA«, «LE DIERON POR EL «FUI CHE» A LOS «PE O – COMESOLOS» (PLDY FUERZA DE LOS PE OS (FUPUS) Y A «GATONEL» SUPER – CORRUPTOS Y NARCO – TRAFICANTES«, «CUATRO (4) AÑIOS MAS, Y DESPUES HABLAMOS» !!!… … ..

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"LADRON" FERNANDEZ "RUINA" - LADRONEL !!!...
"LADRON" FERNANDEZ "RUINA" - LADRONEL !!!...
16 minutos hace

…»ULTRAAAAAA – SUPERRRRRRR  TTTIIIIIITUUUUUAAAAAAAAAAAAAAAAA«, «LE DIERON POR EL «FUI CHE» A LOS «PE O – COMESOLOS» (PLDY FUERZA DE LOS PE OS (FUPUS) Y A «GATONEL MEGA – SUPER – LADRONAZO» SUPER – CORRUPTOS Y NARCO – TRAFICANTES«, «CUATRO (4) AÑIOS MAS, Y DESPUES HABLAMOS» !!!…

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"LADRON" FERNANDEZ "RUINA" - LADRONEL !!!...
"LADRON" FERNANDEZ "RUINA" - LADRONEL !!!...
19 minutos hace

…»ULTRAAAAAA – SUPERRRRRRR  TTTIIIIIITUUUUUAAAAAAAAAAAAAAAAA«, «LE DIERON POR EL «FUI CHE» A LOS «PE O – COMESOLOS» (PLDY FUERZA DE LOS PE OS (FUPUSY A «GATONEL» SUPER – CORRUPTOS Y NARCO – TRAFICANTES«, «CUATRO (4) AÑIOS MAS, Y DESPUES HABLAMOS» !!!… ..

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"LADRON" FERNANDEZ "RUINA" - LADRONEL !!!...
"LADRON" FERNANDEZ "RUINA" - LADRONEL !!!...
19 minutos hace

…»ULTRAAAAAA – SUPERRRRRRR  TTTIIIIIITUUUUUAAAAAAAAAAAAAAAAA«, «LE DIERON POR EL «FUI CHE» A LOS «PE O – COMESOLOS» (PLDY FUERZA DE LOS PE OS (FUPUSY A «GATONEL» SUPER – CORRUPTOS Y NARCO – TRAFICANTES«, «CUATRO (4) AÑIOS MAS, Y DESPUES HABLAMOS» !!!…

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"LADRON" FERNANDEZ "RUINA" - LADRONEL !!!...
"LADRON" FERNANDEZ "RUINA" - LADRONEL !!!...
20 minutos hace

…»ULTRAAAAAASUPERRRRRRR TTTIIIIIITUUUUUAAAAAAAAAAAAAAAAA«, «LE DIERON POR EL «FUI CHE» A LOS «PE O – COMESOLOS» (PLD) Y FUERZA DE LOS PE OS (FUPUS) Y A «GATONEL NARCOTICO» SUPER – CORRUPTOS Y NARCO – TRAFICANTES«, «CUATRO (4) AÑIOS MAS, Y DESPUES HABLAMOS» !!!…

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