El dólar bajó seis centavos y este martes se cambia a 58.77 pesos
SANTO DOMINGO.- El dólar estadounidense subió seis centavos en República Dominicana y este martes se cambia a 58.77 pesos.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: 58.31
Venta: 58.77.
…»DECLARACIONES FUERTES FUERTES DE UN «COMUNICADOR PELEDEISTA» DICIENDO ESTE QUE «SU PARTIDO ES UN GRUPO DE «LLORONES Y GRITONES«, QUE ANTES CUANDO ESTABAN EN EL PODER, ERAN UNOS «ARROGANTES Y RETALIADORES» Y AHORA SON «LLORONES» PORQUE VAN A PERDER, SER BARRIDOS :
https://ensegundos.do/2024/02/13/jaime-rincon-explota-por-acusacion-del-pld-y-les-llama-llorones/
.
Como es la cosa el dólar sube 6 centavos y ustedes publican que bajo los mismos 6 centavos. Que bárbaraso
…»ULTRAAAAAA – SUPERRRRRRR – TTTIIIIIITUUUUUAAAAAAAAAAAAAAAAA«, «LE DIERON POR EL «FUI CHE» A LOS «PE O – COMESOLOS» (PLD) Y FUERZA DE LOS PE OS (FUPUS) Y A «GATONEL» SUPER – CORRUPTOS Y NARCO – TRAFICANTES«, «CUATRO (4) AÑIOS MAS, Y DESPUES HABLAMOS» !!!… … ..
…»ULTRAAAAAA – SUPERRRRRRR – TTTIIIIIITUUUUUAAAAAAAAAAAAAAAAA«, «LE DIERON POR EL «FUI CHE» A LOS «PE O – COMESOLOS» (PLD) Y FUERZA DE LOS PE OS (FUPUS) Y A «GATONEL MEGA – SUPER – LADRONAZO» SUPER – CORRUPTOS Y NARCO – TRAFICANTES«, «CUATRO (4) AÑIOS MAS, Y DESPUES HABLAMOS» !!!…
…»ULTRAAAAAA – SUPERRRRRRR – TTTIIIIIITUUUUUAAAAAAAAAAAAAAAAA«, «LE DIERON POR EL «FUI CHE» A LOS «PE O – COMESOLOS» (PLD) Y FUERZA DE LOS PE OS (FUPUS) Y A «GATONEL» SUPER – CORRUPTOS Y NARCO – TRAFICANTES«, «CUATRO (4) AÑIOS MAS, Y DESPUES HABLAMOS» !!!… ..
…»ULTRAAAAAA – SUPERRRRRRR – TTTIIIIIITUUUUUAAAAAAAAAAAAAAAAA«, «LE DIERON POR EL «FUI CHE» A LOS «PE O – COMESOLOS» (PLD) Y FUERZA DE LOS PE OS (FUPUS) Y A «GATONEL» SUPER – CORRUPTOS Y NARCO – TRAFICANTES«, «CUATRO (4) AÑIOS MAS, Y DESPUES HABLAMOS» !!!…
…»ULTRAAAAAA – SUPERRRRRRR – TTTIIIIIITUUUUUAAAAAAAAAAAAAAAAA«, «LE DIERON POR EL «FUI CHE» A LOS «PE O – COMESOLOS» (PLD) Y FUERZA DE LOS PE OS (FUPUS) Y A «GATONEL NARCOTICO» SUPER – CORRUPTOS Y NARCO – TRAFICANTES«, «CUATRO (4) AÑIOS MAS, Y DESPUES HABLAMOS» !!!…