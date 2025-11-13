Dólar bajó seis centavos; este jueves era vendido RD$64.47

SANTO DOMINGO.- La cotización del dólar bajó seis centavos en República Dominicana.

La moneda era vendida este jueves RD$64.47 y comprada a RD$64.22

Radadeka
Radadeka
4 horas hace

devaluación del peso dominicano al dia de hoy 13 de noviembre de 2025, ((64.48-61.41)/61.40)x100= 5.016%, proyección de la devaluación del peso a fin de ano 5.78%, devaluación promedio del peso dominicano gobierno de Leonel Fernández 4.65%, de Danilo Medina 5.135%, LUIS ABINADER 1.85%. decidan ustedes quien a manejado la devaluación del peso mejor.

