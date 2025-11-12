El dólar bajó dos centavos; este miércoles era vendido RD$64.53
SANTO DOMINGO.- El dólar bajó dos centavos y este miércoles era vendido en República Dominicana a RD$64.53.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: RD$63.98
Venta: RD$64.53
% de devaluacion del peso dominicano en lo va del ano 2025, ((64.54-61.40)/61.40)x100=5.114%, proyección de la devaluación del peso a fin de este ano 2025, 5.907%,
hasta ahora la tasa de cambio esta un poco por encima de la meta de 4% +/- 1, osea que puede ser ser 3% o 5%, el problema que tiene el gobierno esta en la inflación y la tasa de interés, que la pasiva la ha reducido 338 punto básicos y la activa solamente 88 punto básicos, y mientras la diferencia entre la tasa de interés de referencia de EU y la RD siempre ha sido 4%, ahora este gobierno la colocado en 1.25%, todo para hacer crecer la economía porque este ano solo esta creciendo 2.5% cuando su potencial… Leer mas »
Insisto Sr. presidente, debe ponerles impuestos a todas las transacciones que sean realizadas en dólares, compra de inmuebles, vehículos, retiros bancarios, remesas, alquileres, etc. Y dejar sin ese impuesto si éstas son realizadas en pesos dominicanos, exceptuando también el cambio de dólares a pesos, y verán como la fiebre de hacer todo en dólares desaparece.