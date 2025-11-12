El dólar bajó dos centavos; este miércoles era vendido RD$64.53

SANTO DOMINGO.- El dólar bajó dos centavos y este miércoles era vendido en República Dominicana a RD$64.53.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$63.98

Venta: RD$64.53