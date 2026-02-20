El dólar bajó 23 cts y el euro 20; eran vendidos a $61.56 y $75.56

imagen

SANTO DOMINGO.- El dólar bajó 23 centavos y este viernes era vendido en República Dominicana a RD$61.56. Era comprado a RD$61.01.

De su lado, el euro bajó 20 centavos. Era vendido a RD$75.56 y comprado a RD$71.44.

