El dólar bajó 23 cts y el euro 20; eran vendidos a $61.56 y $75.56

SANTO DOMINGO.- El dólar bajó 23 centavos y este viernes era vendido en República Dominicana a RD$61.56. Era comprado a RD$61.01.

De su lado, el euro bajó 20 centavos. Era vendido a RD$75.56 y comprado a RD$71.44.