El dólar bajó otros 19 cts; este martes era vendido RD$64.11

imagen

SANTO DOMINGO.- El dólar bajó 19 centavos y este martes era vendido en República Dominicana a RD$64.11.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$63.51

Venta: RD$64.11

T. Marra
T. Marra
1 hora hace

Narco Estado PRMierdista. #FuckPRMierrda

EL NAV/
EL NAV/
1 hora hace

Y CONTINUA LA TRAGICA COMEDIA DEL DOLLAR…… EL NAVEGANTE

T. Marra
T. Marra
1 hora hace

Y yo anoche, me ajuste una olla de rulos con chocolate de agua….. que ironia… Un PHD en ruinas……Presidente, haga algo……

Yno Rodrig
Yno Rodrig
1 hora hace
Responder a  T. Marra

Eso te pasas por estar esperando que te mantegan lo goviernos ahora como no tienes la botellas de la oposición esta pasando hambre

