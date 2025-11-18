El dólar bajó otros 19 cts; este martes era vendido RD$64.11
SANTO DOMINGO.- El dólar bajó 19 centavos y este martes era vendido en República Dominicana a RD$64.11.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: RD$63.51
Venta: RD$64.11
Narco Estado PRMierdista. #FuckPRMierrda
Y CONTINUA LA TRAGICA COMEDIA DEL DOLLAR…… EL NAVEGANTE
Y yo anoche, me ajuste una olla de rulos con chocolate de agua….. que ironia… Un PHD en ruinas……Presidente, haga algo……
Eso te pasas por estar esperando que te mantegan lo goviernos ahora como no tienes la botellas de la oposición esta pasando hambre