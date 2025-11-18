El dólar bajó otros 19 cts; este martes era vendido RD$64.11

SANTO DOMINGO.- El dólar bajó 19 centavos y este martes era vendido en República Dominicana a RD$64.11.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$63.51

Venta: RD$64.11