El dólar bajó 13 centavos; este lunes era vendido RD$64.30

SANTO DOMINGO.- El dólar bajó trece centavos y este lunes era vendido en República Dominicana a RD$64.30.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$ 63.62

Venta: RD$64.30