El dólar bajó 13 centavos; este lunes era vendido RD$64.30

SANTO DOMINGO.- El dólar bajó trece centavos y este lunes era vendido en República Dominicana a RD$64.30.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: RD$ 63.62
Venta: RD$64.30
devaluacion del peso dominicano al dia de hoy lunes 17 de noviembre de 2025, ((64.30-61.40)/61.40)x100=4.723%, proyección de la devaluación del peso a fin de ano, 5.370%. Devaluación promedio del peso dominicano gobierno de Leonel Fernández 4.657%, pasando el precio del dolar de 27.97 peso x 1 dolar el 23 de marzo del 2005 a 39.17 pesos x 1 el 16 de agosto del 2012. Devaluación promedio del peso dominicano gobierno de Danilo medina 5.138%, pasand
o, el precio del dolar de 39.17 pesos x 1 dolar el 17 de Agosto del 2012 a 58.48 pesos x 1 dolar el 16 de agosto del 2020, Devaluacion promedio del peso dominicano gobierno de Luis Abinader 1.822% pasando el precio del dolar de 58.48 pes x 1 dolar el 17 de agosto del 2020 a 64.30 pesos x 1 dolar el dia de hoy 17 de noviembre del 2025.