El dólar bajó 13 centavos; este lunes era vendido RD$64.30

imagen

SANTO DOMINGO.- El dólar bajó trece centavos y este lunes era vendido en República Dominicana a RD$64.30.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$ 63.62

Venta: RD$64.30

EL NAV/
EL NAV/
23 minutos hace

Y SIGUES LA BURLA DE LA MONEDA NACIONAL YA DEVALUADA.LOS AMOS EMPRESARIALES. ESTAN DE FIESTAS……. EL NAVEGANTE

Radadeka
Radadeka
28 minutos hace

devaluacion del peso dominicano al dia de hoy lunes 17 de noviembre de 2025, ((64.30-61.40)/61.40)x100=4.723%, proyección de la devaluación del peso a fin de ano, 5.370%. Devaluación promedio del peso dominicano gobierno de Leonel Fernández 4.657%, pasando el precio del dolar de 27.97 peso x 1 dolar el 23 de marzo del 2005 a 39.17 pesos x 1 el 16 de agosto del 2012. Devaluación promedio del peso dominicano gobierno de Danilo medina 5.138%, pasand

Radadeka
Radadeka
21 minutos hace
Responder a  Radadeka

o, el precio del dolar de 39.17 pesos x 1 dolar el 17 de Agosto del 2012 a 58.48 pesos x 1 dolar el 16 de agosto del 2020, Devaluacion promedio del peso dominicano gobierno de Luis Abinader 1.822% pasando el precio del dolar de 58.48 pes x 1 dolar el 17 de agosto del 2020 a 64.30 pesos x 1 dolar el dia de hoy 17 de noviembre del 2025.

