EGIPTO: Concluye sin acuerdos la jornada de diálogos sobre Gaza

La jornada se llevó a cabo en El Cairo

EL CAIRO.- Este miércoles 14 de febrero, Israel y Hamás cerraron una nueva jornada de negociaciones en la que buscaban conseguir un alto el fuego y un intercambio de rehenes. Los diálogos son patrocinados por Qatar y Estados Unidos, y se celebran en la ciudad egipcia de El Cairo.

Según afirmó una fuente a la agencia AFP, una delegación de hombres de Hamás se dirigió a Egipto para encontrarse con los mediadores, un día después de que Israel hiciera lo propio.

Los representantes de Hamás están encabezados por Khalil al-Hayya, un político de la organización islamista.

Fuentes diplomáticas egipcias confirmaron a la agencia EFE que no hay representantes israelíes en el segundo día de charlas. Incluso, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu remarcó que no recibieron propuestas y que solo un cambio rotundo en las condiciones de Hamás permitirá llegar a una resolución positiva.

Por su parte, desde Washington reafirmaron el optimismo en que esta ronda termine arribando a buen puerto. Unas conversaciones a las que John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad estadounidense, catalogó de «constructivas» y aseguró que iban en la dirección «correcta».

El martes, William Burns, director de la CIA, se encontró con David Barnea, jefe del servicio de inteligencia israelí Mossad. Los medios egipcios también afirmaron que la reunión fue positiva.

Producto del constante aumento de fallecimientos, Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina – al margen de las tratativas—, le solicitó a Hamás que avance en la tregua lo antes posible para evitar “consecuencias nefastas”.

Pedimos al movimiento Hamás que complete rápidamente un acuerdo sobre los prisioneros para salvar a nuestro pueblo palestino de la calamidad de otro evento catastrófico con consecuencias nefastas, no menos peligroso que la Nakba de 1948 (término utilizado para la llamada ‘catástrofe palestina’), dijo Abbas.

Este miércoles, otro apoyo en Medio Oriente se sumó a las negociaciones en El Cairo. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que su país estaba listo para cooperar con Egipto en la reconstrucción de Gaza.

Esta promesa se dio en una conferencia de prensa conjunta entre Erdogan y su homólogo egipcio Abdel Fattah al-Sisi en El Cairo. Es la primera visita del presidente turco a Egipto desde 2012. Erdogan dijo que la tragedia humanitaria en Gaza encabezó la agenda de sus conversaciones.

El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, y el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, asisten a una conferencia de prensa en El Cairo, Egipto, el 14 de febrero de 2024. © Murat Cetinmuhurdar/Oficina de Prensa Presidencial de Turquía/Folleto vía Reuters

La cifra de víctimas actualizada por el Ministerio de Salud gazatí indica que al menos 28.576 civiles, la mayoría mujeres y menores, fallecieron desde la invasión israelí. En las últimas 24 horas, la cartera sanitaria sumó 103 fallecidos. En tanto que hay alrededor de 68.291 heridos.

Un muerto en Israel por ataques de Hezbolá

Una persona y otros ocho resultaron heridos en Safed, en el norte del territorio, como consecuencia de un cohete proveniente desde Líbano, según notificó el medio ‘Haaretz’. La cadena pública ‘Kan’ detalló que los servicios de emergencia Maguem David Adom hallaron a una mujer muerta en la zona donde edificios fueron impactados por los misiles.

En respuesta, el Ejército israelí inició ataques contra posiciones de milicias libanesas. Cuatro civiles, entre ellos una mujer y dos niños, murieron y nueve personas resultaron heridas en las incursiones israelíes en el sur del Líbano, indicó a la AFP una fuente de seguridad libanesa.

La agresión a Safed, ubicada a 14 kilómetros de la frontera y alejada de los principales focos de combate, es el ataque a mayor profundidad dentro de Israel.

El martes un adolescente de 15 años y su madre de 47 también fueron lacerados gravemente en Kyriat Shmona por disparos antitanques de militares del Líbano.

Desde que estalló el conflicto en la región en octubre pasado, al menos 261 personas murieron como parte del fuego cruzado entre Israel y el grupo Hezbolá, incluyendo a combatientes palestinos en la zona.

Israel ordena la evacuación del hospital Al-Nasser, el mayor del sur de la Franja

La tensión aumenta en Gaza mientras el Hospital Al-Nasser, el principal centro de salud en el sur del enclave, es evacuado tras amenazas y actos violentos de las fuerzas israelíes. Miles de civiles, incluyendo pacientes y visitantes, buscan refugio ante el temor de un nuevo episodio de violencia en el lugar.

El hospital, previamente atacado por francotiradores israelíes, fue blanco de evacuación forzada por parte del ejército de Israel, generando una situación crítica para los aproximadamente 300 médicos, 450 pacientes y cientos de personas desplazadas que aún se encontraban en el recinto.

La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) expresó su profunda preocupación por la situación, destacando el ataque previo que dejó al menos dos personas muertas y una enfermera gravemente herida. Además, se informa que las fuerzas israelíes lanzaron panfletos instando a la evacuación, generando miedo entre aquellos que buscaban refugio en el hospital. Más de 8.000 palestinos de diferentes zonas del enclave se refugian en estas instalaciones médicas.

La OMS se sumó a la preocupación, denunciando las hostilidades alrededor del hospital e instando a proteger la salud en todo momento. Israel ha sido señalado por repetidos ataques a hospitales en Gaza, violando normativas internacionales y dejando la mayoría de los centros de salud fuera de servicio, 30 de los 36 hospitales en el enclave han sido destruidos por los bombardeos israelíes.

El conflicto ha llevado a la evacuación de varios hospitales desde el inicio de la guerra en octubre pasado, con más de 28,000 palestinos fallecidos por ataques israelíes. Las tensiones persisten mientras la población busca refugio en los escasos hospitales funcionales, a pesar de las acusaciones de Israel sobre el uso de estos lugares por parte de grupos como Hamás, negadas por el grupo y las autoridades médicas.

Familias de rehenes israelíes buscan responsabilizar a Hamás en la CPI por crímenes de guerra

Un grupo de alrededor de 100 familiares de rehenes israelíes, incluidos dos israelíes liberados, llegaron el miércoles a La Haya para presentar una denuncia legal contra Hamás en la Corte Penal Internacional (CPI). La denuncia, liderada por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos (HMFF), busca que la CPI enjuicie a los líderes de Hamás por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad relacionados con el ataque terrorista del 7 de octubre.

Hagit Chen, madre de Itay Chen, un soldado israelí de 20 años, dijo: «Necesito que mi hijo regrese a casa. Así que esperamos obtener justicia y también que el mundo nos ayude a conseguirla. Esta situación no puede continuar».

Familiares de rehenes y antiguos rehenes sostienen imágenes en un podio en una protesta cerca de la Corte Penal Internacional de La Haya durante una protesta de representantes de familias de rehenes del ataque transfronterizo del 7 de octubre de Hamás contra Israel, en La Haya, Países Bajos, miércoles 14 de febrero de 2024. El Foro de Familias de Rehenes, junto con el Centro Raoul Wallenberg para los Derechos Humanos, está presentando una denuncia exhaustiva ante la Corte Penal Internacional en nombre de los rehenes liberados y sus familias, que incluye la emisión de órdenes de detención contra dirigentes de Hamás por crímenes de guerra, como la toma de rehenes, las desapariciones forzadas, la violencia sexual y la tortura. AP – Martin Meissner

Israel no es parte del Estatuto de Roma que estableció la CPI y no reconoce su jurisdicción. No obstante, los jueces de la corte han dictaminado que tiene jurisdicción sobre los actores en Gaza y otros territorios palestinos. Sin embardo, La CPI indicó que cualquier individuo o grupo del mundo puede presentar información sobre presuntos crímenes, y la información vinculada a investigaciones en curso se compartirá con el equipo relevante.

La acción de las familias coincide con las negociaciones sobre un posible alto el fuego, con funcionarios israelíes viajando a El Cairo. Las familias, frustradas por la lentitud de las negociaciones, muestran cautela ante señales de progreso.

Este episodio se desarrolla junto al caso presentado por Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con acusaciones de violación de obligaciones bajo la Convención de Genocidio durante la guerra en Gaza, lo que Israel niega. Israel mencionó las acciones de Hamás durante la audiencia del caso de genocidio en la CIJ, que se centra en disputas entre estados.

of-am