Efectos huracán Erin deterioran condiciones meteorológicas RD

Imagen del Centro Nacional de Huracanes sobre la trayectoria de Erín este sábado

Santo Domingo, 16 ago (EFE).- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este sábado que, a pesar de que el huracán Erin continúa moviéndose sobre aguas abiertas del Atlántico Norte, sus efectos indirectos asociados a su circulación exterior estarán deteriorando de manera gradual las condiciones meteorológicas sobre el país.

El viernes, el Indomet y el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) colocaron en alerta verde a en alerta verde a ocho provincias ante las lluvias que se esperan hoy y el domingo, a causa de campos nubosos asociados al huracán Erin cuyo centro, de acuerdo a las autoridades, pasará a unos 400 kilómetros al norte del país.

El fenómeno generará vientos moderados del norte/noreste, incrementando la humedad desde la madrugada del sábado y provocando precipitaciones y ráfagas de viento en poblados de la costa atlántica y la porción suroeste durante las horas matutinas.

«El domingo será el día clave, cuando el centro estará más cerca del país, a unos 400 kilómetros del territorio y las lluvias serán más intensas (…) podríamos esperar unos 70 milímetros», dijo la directora del Indomet, Gloria Ceballos.

Las provincias bajo alerta verde son La Altagracia, El Seibo y Hato Mayor, Samaná, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Montecristi y Puerto Plata.

Para este sábado, el viento gira de manera gradual al norte/noreste, esperándose que genere desde horas de la mañana nublados que descargarán fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en ocasiones, iniciando en provincias como La Altagracia, Hato Mayor, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Samaná, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

A medida que este sistema continúe moviéndose hacia el oeste/noroeste al noreste de nuestro territorio, estas condiciones continuarán sobre estas áreas, y también estarán desplazándose hacia otras provincias durante horas de la tarde y la noche, como son: San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Montecristi, Dajabon, Elías, Piña, Santiago Rodríguez, Valverde, Azua y San Juan.EFE

rsl