EEUU: Un muerto y 4 heridos en un tiroteo en Washington

WASHINGTON.– Una persona murió y otras cuatro resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido la mañana de este jueves en el vecindario de Logan Circle, en Washington D. C., Estados Unidos. El presunto responsable también falleció tras dispararse mientras permanecía atrincherado en un apartamento cercano al lugar de los hechos.

De acuerdo con las autoridades policiales, el incidente comenzó alrededor de las 8:00 de la mañana, cuando se recibieron las primeras llamadas de emergencia por disparos en las inmediaciones de las calles 15 y P, en el noroeste de la capital estadounidense.

La víctima mortal fue un hombre que recibió varios disparos dentro del gimnasio VIDA Fitness. Los otros cuatro afectados fueron trasladados a centros hospitalarios, uno de ellos en estado crítico, mientras que los tres restantes presentaban heridas que no ponían en peligro sus vidas.

SOSPECHOSO SE ATRINCHERÓ EN UN EDIFICIO

El jefe interino de la Policía Metropolitana de Washington, Jeffery W. Carroll, explicó que después de realizar los disparos, el sospechoso se refugió en un apartamento situado en el séptimo piso de un edificio residencial próximo al gimnasio.

Durante aproximadamente una hora, los agentes intentaron convencerlo de que se entregara pacíficamente. Sin embargo, mientras se desarrollaban las negociaciones, los policías escucharon una detonación.

Al ingresar al apartamento, encontraron al sospechoso muerto por una herida de bala que él mismo se habría provocado.

INVESTIGAN LAS CAUSAS DEL ATAQUE

Las primeras informaciones policiales apuntan a que el presunto autor mantenía un conflicto con la asociación de propietarios del edificio donde residía.

Según las autoridades, el hombre habría disparado también contra agentes policiales durante el operativo. No obstante, las circunstancias exactas que desencadenaron el ataque continúan bajo investigación.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, calificó el episodio como un acto de violencia armada sin sentido y expresó su pesar por las víctimas.

El tiroteo provocó un amplio despliegue de efectivos policiales y organismos de emergencia, además del cierre temporal de varias calles y la activación de medidas preventivas en centros educativos de los alrededores.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer todos los detalles del suceso e identificar formalmente a las víctimas.

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