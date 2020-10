EEUU: Trump y Biden se disputan el «primer time» tras anular debate virtual

WASHINGTON.- Del debate virtual, al duelo por la programación… Tras la anulación del debate por videoconferencia que debían mantener los candidatos demócrata y republicano, Joe Biden y Donald Trump, ambos se disputaron el jueves por la noche la atención del electorado estadounidense programando y contraprogramando su presencia en distintas televisiones. Trump, que fue quien canceló el debate virtual, acudió a la NBC:

«En lo que respecta a la mascarilla», decía Trump, «no tengo problemas, me va bien con ella. Le digo a la gente que use mascarillas. Soy el presidente, tengo que tratar con la gente, no puedo estar encerrado. Debo estar afuera», sentenció Trump.

A la misma hora, desde Pensilvania, en un encuentro moderado por George Stephanopoulos, de ABC News, Joe Biden hablaba de la gestión de la pandemia:

«Somos el 4% de la población mundial y tenemos el 20% de las muertes por COVID del mundo. Estamos en una situación en la que tenemos más de 210.000 fallecidos. ¿Y qué está haciendo Trump? Nada. Todavía no usa mascarilla y así continúa», afirmó Biden.

A muchos votantes les supo a poco. Ambos candidatos se han comprometido a mantener un segundo debate presidencial el jueves de la semana que viene, a menos de dos semanas de las elecciones.

of-am