EEUU: Trump será fichado este jueves en una cárcel de Fulton

El expresidente Donald Trump se entregará en la cárcel del condado de Fulton en Atlanta, este jueves, para ser fichado.

Se enfrenta a 13 cargos, incluidos extorsión e intromisión electoral relacionados con el proceso de elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia. Trump niega haber actuado mal y dice que los cargos tienen motivaciones políticas.

Mientras tanto, el exabogado personal de Trump, Rudy Giuliani, es uno de los 18 coacusados que han comenzado a entregarse. Giuliani fue arrestado por cargos de injerencia electoral y luego salió en libertad bajo fianza.

«Me siento muy muy honrado de estar involucrado en este caso, porque este caso es una lucha por nuestra forma de vida. Esta acusación es una farsa. Es un ataque no solo a mí, no solo al presidente Trump, no solo a las personas en este caso, algunas a las que ni siquera conozco. Es un ataque contra el pueblo estadounidense«, afirmaba Giuliani.