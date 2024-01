EEUU: Trump no elegirá a Nikki Haley como su vicepresidenta

Donald Trumo y Nikki Haley

MIAMI, 20 Ene.- El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido que una de sus mayores contrincantes en la carrera por la presidencia del partido republicano, Nikki Haley, está fuera de la carrera para ser su elección vicepresidencial, ya que los dos han intercambiado algunas de sus críticas más duras hasta el momento a cuatro días de celebrarse las primarias del estado de New Hampshire.

Trump, en un mitin celebrado este viernes en Concord, New Hampshire, ha dicho que Haley estuvo «bien» cuando se desempeñó como su embajadora en la ONU, pero que no tiene material «presidencial». «Ahora, cuando digo eso, probablemente significa que ella no será elegida vicepresidenta», ha añadido.

«Ella no es lo suficientemente dura. Ella no es lo suficientemente inteligente. Y ella no fue respetada lo suficiente. Ella no puede hacer este trabajo. No podrá tratar con el presidente Xi. No podrá tratar con Putin y Kim Jong Un», ha asegurado Trump refiriéndose a los líderes de China, Rusia y Corea del Norte, según ha informado la agencia Bloomberg.

Haley ejerció como embajadora de Naciones Unidas bajo el mandato de Trump y ambos han estado enfrentados desde que ella anunció que se postularía para la nominación republicana.

Aunque la campaña de Haley por el momento no ha respondido a estas palabras, la candidata sí que ha dicho con anterioridad que no tenía interés en ser la compañera de fórmula de Trump.

Trump y Haley han pasado este viernes intercambiando insultos mientras se intensifica su contienda por las primarias de New Hampshire. Las encuestas publicadas esta semana muestran que Haley todavía está detrás de Trump por dos dígitos en un estado que se perfila como un momento decisivo para su campaña.

Haley ha centrado sus recursos en el estado y ha pasado este viernes haciendo campaña con su gobernador, Chris Sununu. Ha atacado a Trump en un evento de campaña, acusando al favorito republicano de «decir un montón de mentiras». «Si va a mentir sobre mí, voy a decir la verdad sobre él», ha añadido.

Aprovechando el impulso de su histórica victoria en Iowa, Trump ha recibido otro impulso con el respaldo del senador estadounidense Tim Scott, oriundo del estado natal de Haley, Carolina del Sur, lo que supone un golpe directo a Haley, quien ha centrado su campaña en New Hampshire y Carolina del Sur, con el objetivo de entorpecer a Trump en esos estados. Haley, como gobernadora de Carolina del Sur, nombró a Scott para el Senado en 2012.

«Necesitamos un presidente que entienda que el pueblo estadounidense está enfermo y cansado de estar enfermo y cansado», ha relatado Scott, uniéndose a Trump en su mitin, en el que ha agregado que Estados Unidos necesita «un presidente al que (sus) adversarios extranjeros tengan miedo y al que (sus) aliados respeten».

Scott es ahora el tercer candidato importante que anteriormente se postuló para la nominación republicana de 2024 y que respalda a Trump. El gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, y el empresario de Ohio, Vivek Ramaswamy, también se unieron a Trump en los últimos días para brindarle su apoyo.

Scott ha sido visto como una de las opciones de Trump para vicepresidente, junto con la representante de Nueva York Elise Stefanik, quien ha presentado al favorito del Partido Republicano en el mitin de este viernes.

Trump ha dicho a sus seguidores que New Hampshire «podría ponerle fin» y ser su último escalón para alcanzar la presidencia de su partido. «Lo acabaremos», ha asegurado, «y luego podremos centrarnos en el peor presidente», anticipando una probable revancha con el presidente de Estados Unidos Joe Biden.

of-am