EEUU: Trump minimiza aparente lanzamiento misiles de Corea del Norte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó el jueves lo que parecía ser el tercer lanzamiento de misiles de Corea del Norte en poco más de una semana, diciendo que eran de corto alcance y «muy estándar» y que no afectarían su voluntad de negociar con Pyongyang.

El ejército de Corea del Sur dijo que los proyectiles de corto alcance no identificados fueron disparados el viernes a las 2:59 a.m. y a las 3:23 a.m., hora local, desde la provincia de Corea del Sur en el Mar del Este.

Un funcionario estadounidense dijo que la inteligencia estadounidense había detectado al menos uno, y posiblemente múltiples proyectiles, que no representaban una amenaza para América del Norte. Funcionarios estadounidenses dijeron que la información inicial indicaba que la actividad era similar a otras dos pruebas de misiles de corto alcance realizadas por Pyongyang en los últimos ocho días.

Trump, que esperaba revivir las conversaciones de desnuclearización con Corea del Norte, restó importancia a los lanzamientos, que tuvieron lugar a pesar de su reunión del 30 de junio entre el líder norcoreano Kim Jong Un en la que acordaron revivir las conversaciones estancadas.

Cuando se le preguntó en la Casa Blanca antes de emprender un viaje de campaña a Ohio si pensaba que Kim lo estaba probando, Trump dijo que los lanzamientos no violaron las promesas que le hizo el líder norcoreano.

«Creo que está muy bajo control, muy bajo control», dijo a los periodistas.

Eran «misiles de corto alcance», dijo Trump. «Nunca llegamos a un acuerdo sobre eso. No tengo ningún problema. Veremos qué sucede. Pero estos son misiles de corto alcance. Son muy estándar».

Cuando se le preguntó si aún podía negociar con Kim, respondió:

«Oh, claro, claro. Porque estos son misiles de corto alcance. Nunca discutimos eso. Hablamos de nuclear. Lo que hablamos es nuclear. Esos son misiles de corto alcance. Claro, y muchos otros países prueban ese tipo de misil también».

Corea del Norte disparó dos misiles balísticos de corto alcance el miércoles temprano, solo unos días después de que lanzó dos misiles similares el 25 de julio.

«Estamos monitoreando la situación en caso de lanzamientos adicionales y manteniendo una postura de preparación», dijo la agencia de noticias Yonhap de Corea del Sur, citando al jefe de gabinete del país.

El Ministerio de Defensa de Japón dijo el viernes que no se vio un impacto inmediato en la seguridad de la nación después del nuevo lanzamiento de Corea del Norte.

