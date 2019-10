EEUU: Trump anuncia un alto el fuego permanente en Siria

WASHINTON.- El Ejército sirio entra en la provincia de Al Raqa, en el norte del país y cuya principal ciudad fue capital del autodenominado «califato» del grupo yihadista Estado Islámico. Allí, junto a Rusia, pretenden crear una zona de seguridad.

Mientras tanto, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado el compromiso de Turquía con un «alto el fuego permanente» en Siria, y el consecuente levantamiento de sanciones contra tres ministros turcos.

«El gobierno de Turquía informó a mi administración de que detendría el combate y su ofensiva en Siria y haría que el alto el fuego fuera permanente. Así será. Por lo tanto, he dado instrucciones al Secretario del Tesoro para que levante todas las sanciones impuestas el 14 de octubre en respuesta a las ofensivas originales de Turquía contra los kurdos en la región fronteriza del noreste de Siria. Así que las sanciones se levantarán a menos que ocurra algo con lo que no estemos contentos. Este fue un resultado creado por nosotros. Los Estados Unidos y nadie más, ninguna otra nación», ha anunciado Trump.

Rusia y Turquía acordaron este martes patrullar conjuntamente para crear una franja de 30 kilómetros de profundidad en el noreste de Siria que facilite la retirada de las milicias kurdas.

En una entrevista en exclusiva para euronews, la Representante Permanente de Estados Unidos ante la OTAN se mostró algo escéptica con respecto al nuevo papel de Rusia:

«Esperamos lo mejor, pero aún no estamos seguros de si Rusia será una fuerza para la estabilidad o no será una fuerza para el bien. No han estado en Siria. Han apoyado a Assad, que ha asesinado a su propia gente, lo cual no es un buen antecedente. Pero ahora que tienen un impacto más grande, ¿cambiarán su tono?», se pregunta Kay Bailey Hutchison.

Para el pueblo kurdo estos últimos movimientos no son buenas noticias. Cientos de manifestantes salieron a las calles en la ciudad de Qamishli, en el noreste de Siria, de mayoría kurda. Esta minoría étnica y religiosa acusa a Turquía de querer hacer una «limpieza étnica» en ese territorio.

Las fuerzas kurdas están obligadas a retirarse de la zona fronteriza que ahora será controlada por Turquía.

