EEUU: Trump anuncia su intención de acudir al segundo debate electoral

WASHINGTON.- Donald Trump anuncia su intención de acudir al debate electoral del próximo día 15. Así lo anunció él mismo a través de su cuenta de Twitter, pocas horas después de haber sido dado de alta tras dar positivo por coronavirus.

«Estoy deseando el debate de la noche del jueves, 15 de octubre en Miami. ¡Será genial!», tuiteó el mandatario, que en otro mensaje y sobre su reciente positivo aseguró sentirse «genial».

Horas antes, el presidente escribía otro mensaje en el que comparaba la COVID-19 con la gripe, asegurando que «mucha gente muere cada año, a veces más de 100.000, a causa de la gripe», a pesar de lo cual «no podemos cerrar el país por ello. Hemos aprendido a vivir con ella y eso es lo que estamos haciendo con la COVID».

El del día 15 en Miami sería, si finalmente Trump acaba presentándose al mismo, el segundo de los tres debates electorales previstos entre el actual presidente y el candidato demócrata, Joe Biden, tras el del pasado día 29 en Cleveland y antes del último y definitvo cara a cara en Nashville el 22 de octubre.

El reciente positivo de Trump hacía pensar que su campaña electoral cambiaría sensiblemente, más aún después de que su médico personal, Sean Conley, reconociera que el presidente aún no está fuera de peligro. Este martes Conley informaba no obstante de que el presidente no presentaba síntomas de COVID-19.

Los últimos mensajes de Trump confirman ahora su intención de seguir luchando por la Casa Blanca, en una carrera que finaliza el 3 de noviembre y en la que marcharía hasta 16 puntos por detrás de su rival, según encuestas de medios nacionales. En múltiples estados, como en Ohio este martes, ya han empezado a votar. Trump hace frente al más difícil todavía.

