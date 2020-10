EEUU: Seis muertos mientras tormenta tropical Zeta avanza por el sureste

MIAMI.- La tormenta tropical Zeta dejó seis personas muertas y un rastro de destrucción a su paso, ya que trajo fuertes vientos y fuertes lluvias desde la costa del Golfo de Estados Unidos a través de los estados del Atlántico medio.

En su último informe, el Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. dijo que Zeta estaba en la frontera entre Virginia y Carolina del Norte con vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora (53 mph) y se movía rápidamente hacia el noreste.

Zeta tocó tierra como un poderoso huracán de categoría 2 en Luisiana, en la costa del Golfo de Estados Unidos.

Will Arute, que vive en Nueva Orleans, dijo que sonó como una bomba cuando parte de un gran roble se rompió afuera de su casa y chocó contra su automóvil y una esquina de su casa, informó The Associated Press.

“No anticipé que esto sucediera. Fue bastante intenso a lo largo de la pared del vórtice cuando pasó por aquí”, dijo.

Se esperaba que el norte de Virginia y Washington tuvieran de 2 a 7 centímetros (alrededor de 1 a 3 pulgadas) de lluvia.

Anteriormente, Zeta tuvo un impacto casi directo en la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana, pero también se sintió más al este en Atlanta, Georgia. Fue una tormenta de categoría 2 muy fuerte con vientos máximos de aproximadamente 175 kph (109 mph).

Se han atribuido al menos seis muertes a la tormenta. Cuatro personas murieron en Alabama y Georgia cuando los árboles cayeron sobre las casas, informó AP. Dos de los muertos fueron inmovilizados en su cama cuando un árbol se estrelló contra su casa, en el condado de Gwinnett, Georgia, dijeron los bomberos.

of-am