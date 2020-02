EEUU: Sanders logra victoria en primaria demócrata de New Hampshire

WASHINGTON — El senador por Vermont, Bernie Sanders, logró la victoria en las primarias de New Hampshire el martes, quedando como candidato principal para la nominación presidencial del Partido Demócrata. Muy cerca, en segundo lugar, estaba el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, seguido por la senadora por Minnesota Amy Klobuchar, que sorprendió a muchos con un fuerte tercer lugar, revitalizando su campaña.

Sanders contó con el fuerte apoyo de los demócratas progresistas y los votantes más jóvenes para llegar a un alto nivel en New Hampshire.

«Nuestra campaña no se trata solo de vencer a Trump. Se trata de transformar este país. Se trata de tener el coraje de enfrentar a Wall Street, las compañías de seguros, las compañías farmacéuticas, la industria de combustibles fósiles y el complejo industrial militar», dijo Sanders.

El aspirante a la nominación presidencial demócrata Pete Buttigieg habla a sus seguidores en la noche de las primarias en New Hampshire en Nashua Community College, el martes, 11 de feberero de 2020.

El exalcalde Pete Buttigieg ocupó un cercano segundo lugar en New Hampshire después de terminar primero en delegados en Iowa la semana pasada. Buttigieg prometió unir a los demócratas.

«Algunos nos han dicho que usted apoya la revolución o el status quo. La mayoría de los estadounidenses no ven dónde encajan en esa visión polarizada. Y no podemos vencer al presidente más divisivo en la historia moderna de Estados Unidos derribando a cualquiera que no esté de acuerdo con nosotros el 100 por ciento de las veces», indicó Buttigieg.

Quizás la sorpresa de la noche fue el fuerte tercer puesto de la senadora por Minnesota Amy Klobuchar.

Klobuchar recargó su campaña con una oleada tardía de apoyo de votantes moderados y una fuerte actuación en el debate del viernes pasado.

«La peor pesadilla de Donald Trump es que las personas en el medio, las personas que han tenido suficientes insultos y difamación ¡tienen a alguien por quien votar en noviembre!», señaló Klobuchar.

La candidata a la nominación presidencial demócrata Amy Klobuchar habla el martes, 11 de febrero de 2020 en Concord, New Hampshire.

El tercer puesto de Klobuchar llegó a expensas de la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren y el exvicepresidente Joe Biden.

El quinto puesto de Biden fue un duro golpe para sus esperanzas presidenciales, aunque prometió seguir luchando cuando habló con sus seguidores en Carolina del Sur.

«Entonces, cuando escuches a todos estos analistas y expertos hablar sobre la campaña, diles. Todavía no ha terminado, hombre. ¡Estamos comenzando!», dijo Biden.

Warren también prometió continuar. «Nuestra campaña está mejor posicionada para vencer a Donald Trump en noviembre porque podemos unir a nuestro partido».

Muchos votantes de New Hampshire dijeron que estaban buscando al candidato más fuerte para enfrentar al presidente Trump en noviembre.

«Sí, fui con el corazón, sabes. Creo en Medicare para todos (la atención médica del gobierno) más que nada. Somos el único país desarrollado que no lo tiene», dijo Tina Olson, una votante que apoypo a Sanders.

«Pero para ser honesto, quien reciba la nominación, quiero decir, quien reciba la nominación, votaré por ellos», indicó Liz-Anne Platt, quien votó por Klobuchar.

of-am