EEUU: Revelan un estudiante saudí disparó en base naval de Pensacola

MIAMI, EEUU.- Un estudiante de aviación de Arabia Saudita abrió fuego el viernes por la mañana en el edificio de un aula en la Estación Aérea Naval de Pensacola, dijo un funcionario estadounidense, un ataque que dejó cuatro muertos, incluido el atacante.

El estudiante, quien fue baleado fatalmente por un ayudante del alguacil, era un segundo teniente de la Fuerza Aérea de Arabia Saudita, dijo que dos funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato revelaron información que aún no se había hecho pública.

Los funcionarios dijeron que las autoridades estaban investigando si el ataque estaba relacionado con el terrorismo.

Además, otras once personas fueron baleadas, incluidos dos agentes de la oficina del alguacil que fueron los primeros en responder; uno de los cuales mató al tirador, dijo elalguacil del condado de Escambia, David Morgan.

Dijo que uno de los agentes recibió un disparo en el brazo y el otro en la rodilla, y se esperaba que ambos se recuperaran.

El tiroteo, el segundo en una base de la Marina de EE. UU. esta semana, provocó una respuesta masiva de las fuerzas del orden y un bloqueo en la base.

“Esto no sucede en el condado de Escambia, no sucede en Pensacola, no le sucede a nuestros amigos y vecinos que son miembros de la Marina de los Estados Unidos. Pero pasó”. dijo el alguacil del condado de Escambia, David Morgan durante una conferencia de prensa realizada posteriormente.

Por su parte, el Capitán Naval, Timothy F. Kinsella Jr., dijo a la prensa que aproximadamente a las 6:30 de la mañana fueron notificados sobre un tirador activo en uno de los edificios de la base.

“Estamos trabajando con la policía local y con el FBI en nuestras acciones posteriores. Como dije, la base está cerrada, se cerrará hasta nuevo aviso hasta que podamos entender realmente la situación, pero lo importante es que esta ya no es una situación de tirador activo”, aseguró el militar.

Confirmó además sobre los fallecidos y los varios heridos durante el tiroteo.

“Mi corazón está con las familias de los fallecidos y de los heridos. Son parte de la familia de la Marina. Son parte de nosotros, y nuestro corazón está con aquellos de ustedes que pueden verse afectados por esta tragedia”, agregó.

El alcalde de Pensacola, Grover Robinson, dijo que este es un día “trágico para la ciudad de Pensacola”.

“NAS es una parte increíblemente importante de nuestra comunidad. Durante 200 años, esto ha sido parte de la ciudad de Pensacola, y nuestro corazón: somos una ciudad militar, nuestros corazones y oraciones están conectados a todos esos servicios todos los días”, seguró el alcalde.

Dijo además que su oficina está apoyando las investigaciones y que están, “pensando en todas aquellas personas que aún están hospitalizadas y nuestros pensamientos y oraciones están con ellos.

“Diré que esta es una comunidad resistente. Superaremos esto, pero hoy este es ciertamente un día trágico, y nuestros pensamientos y oraciones están con todos ellos”, concluyó.

Lucy Samford, de 31 años, contó que su esposo, un reservista de la Marina y trabajador civil en la base, estaba a unos 500 metros de donde ocurrió el tiroteo.

Ella dijo que recibió una llamada de él poco después de las 7 a.m. y que “una de las primeras cosas que salió de su boca fue: ‘Te amo. Dile a los niños que los amo. Solo quiero que sepas que hay un tirador activo en la base”. Su esposo, a quien ella no quiso identificar, más tarde le dijo que estaba bien.

A inicios de esta semana, un marinero cuyo submarino estaba atracado en Pearl Harbor, Hawái, abrió fuego contra tres empleados civiles el miércoles, matando a dos antes de quitarse la vida.

La base de Pensacola, que está cerca de la frontera de Florida con Alabama, es un importante sitio de entrenamiento para la Armada y el hogar de su escuadrón de demostración de vuelo acrobático, los Blue Angels. La base emplea a más de 16,000 militares y 7,400 civiles, según el sitio web de la base.

La base naval de Pensacola emplea a más de 16,000 militares y 7,400 civiles, según su sitio web, es una de las bases más históricas de la Armada. Se extiende a lo largo de la costa suroeste del centro de Pensacola y domina la economía de los alrededores.

Es el hogar del equipo de demostración de vuelo de Blue Angels e incluye el Museo Nacional de Aviación Naval, una popular atracción turística regional.

