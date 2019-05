EEUU: Presidente Trump revela plan de inmigración basado en el mérito

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump presentó un nuevo plan de inmigración basado en un sistema de méritos y que espera cierre los vacíos legales, así como reestructurar el actual programa para solicitar asilo en Estados Unidos.

“Nuestro plan es pro-EE.UU., pro-inmigrantes y pro-trabajadores”, dijo Trump, añadiendo que contrasta con lo que llamó el apoyo de los demócratas para las “fronteras abiertas, salarios bajos y francamente caos anárquico”.

“Es solo sentido común. Ayudará a toda nuestra gente, incluidos millones de abnegados inmigrantes, a lograr el sueño americano”, prometió Trump.

Durante el anuncio desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el presidente dijo que su plan incluye la construcción de una “estructura física” en la frontera que sería financiada con el pago de algunas tarifas migratorias, y agregó que espera que sea aprobado lo más pronto posible.

La nueva iniciativa, impulsada por Jared Kushner, su yerno y asesor presidencial, se enfoca en la seguridad fronteriza y en modificar el actual sistema de “green cards” (tarjetas de residencia permanente para inmigrantes).

Trump dijo que quiere renovar el sistema de inmigración para favorecer a solicitantes jóvenes, educados, que hablen inglés y tengan ofertas de empleo, en lugar de vínculos familiares con estadounidenses.

“Mi plan acelera el alivio de quienes buscan asilo legítimamente porque excluye las solicitudes que no tienen mérito. Si Ud. tiene una solicitud (de asilo) real será admitido rápidamente, si no, será devuelto pronto a su país”, aseguró el presidente.

El plan, que creará una nueva visa llamada Build America Visa para los “individuos extraordinariamente talentosos”, profesionales con habilidades altamente buscadas y los graduados con mejores calificaciones de las universidades de Estados Unidos, tiene pocas probabilidades de ser aprobado en el Congreso.

Rechazada de plano por demócratas y grupos defensores de la inmigración, que la han calificado como inhumana, la propuesta está dirigida a unir a los republicanos, algunos de los cuales quieren aumentar la inmigración, en tanto que otros quieren restringirla, antes de las elecciones de noviembre de 2020.

“Si por alguna razón, posiblemente política, no podemos lograr que los demócratas aprueben el plan basado en el mérito y de alta seguridad, lograremos aprobarlo inmediatamente luego de la elección, cuando retomemos la Cámara de Representantes, mantengamos el Senado, y por supuesto retengamos la presidencia”, dijo el mandatario en su discurso dirigido a legisladores republicanos y miembros del gabinete invitados al anuncio de la propuesta.

Trump, dijo que el plan es similar a los usados por Canadá y otros países como Australia, y resultaría en un 57% de green cards otorgadas en base al empleo y habilidades. La Casa Blanca estima que actualmente solo un 12 por ciento de la gente que obtiene la tarjeta verde de residencia y la ciudadanía lo hace en base a “empleo y habilidad”, la mayoría ingresa por conexiones familiares, razones humanitarias y la lotería de diversidad.

En términos de la seguridad fronteriza, el plan autoriza a la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza aumentar las tasas de aduanas y multas, dinero que sería enviado a un fondo para apoyar la seguridad fronteriza y el comercio.

También sería implementado un nuevo sistema biométrico de entrada y salida y las agencias serían instruidas a no emitir visas a ciudadanos de países recalcitrantes que no acepten a sus ciudadanos deportados, según indica un sumario escrito, reseñado por el medio digital McClatchy.​

La propuesta ha causado reacciones mixtas entre los senadores republicanos. La iniciativa enfrentará oposición en el Congreso, y las posibilidades de alcanzar un acuerdo sobre un tema tan controvertido en temporada electoral son poco prometedoras.

Pero la propuesta no aborda qué hacer con las personas que viven sin permiso en Estados Unidos, entre ellos los llamados “soñadores”, los inmigrantes traídos al país cuando eran niños.

También podría eliminar la lotería de visas por diversidad, que ofrece la residencia a ciudadanos de países con bajas tasas históricas de inmigración a Estados Unidos.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que el énfasis del presidente Donald Trump en la inmigración basada en el mérito es “condescendiente” porque las familias también tienen mérito.

Pelosi dijo a los reporteros que está dispuesta a recibir a los funcionarios de la Casa Blanca que quieren venir a Capitol Hill para informar a los legisladores. Sobre la declarada intención de la administración de querer atraer con el nuevo plan de inmigración “lo mejor a nuestro país”, Pelosi preguntó si Trump quiere decir que la familia no tiene mérito.

El plan “no tiene oportunidad de éxito” dijo la líder demócrata de la mayoría en la Cámara Baja.

El senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, uno de los aliados más cercanos a Trump en el Congreso, dijo que cualquier legislación potencial no tiene posibilidad de convertirse en ley sin el apoyo de los demócratas. Y el plan de Trump, dijo, no incluye a los 11 millones de personas que están aquí ilegalmente, lo cual es una prioridad para los demócratas.

Al preguntarle si Trump está dispuesto a trabajar con los demócratas, Graham dijo: “Hablé con él esta mañana. Yo espero que sí. Puede estar tan envenenado por aquí que no quieren darle una victoria en nada. Si ellos quieren trabajar con él, entonces él debe mostrar una voluntad de trabajar con ellos. Él lo ha hecho en el pasado, pero nos quedamos cortos “.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, criticó a Trump en el Senado por presentar un “documento político” y no un plan serio, porque no incluye a los Dreamers.

Schumer acusó a la Casa Blanca de presionar “políticas partidistas, radicales, antiinmigrantes” que la administración ha impulsado desde el principio.

“Eso va a la raíz de lo que está mal con el enfoque de la administración en inmigración”, dijo el líder demócrata en el Senado. “Y si piensan que pueden repetir lo que no hicieron en el pasado, si intentan repetirlo diciendo ‘está bien, dejaremos entrar a los Dreamers, pero ustedes a cambio aceptan muchas cosas malas’, razón por lo que la inmigración fracasó la última vez, el año pasado… No va a suceder. No va a suceder”.

Uno de los grupos empresariales más influyentes, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, fue cauteloso en su respuesta. El vicepresidente ejecutivo y director de políticas, Neil Bradley, dijo el jueves que la Cámara apreciaba los esfuerzos de la administración y esperaba con interés trabajar con la Casa Blanca, pero enfatizó que era necesario abordar más temas, “incluida la creación de programas de trabajadores temporales basados en el mercado y que responsablemente incluya el problema de la población extranjera no autorizada en Estados Unidos”.

Dan Stein, presidente de la Federación para la Reforma de Inmigración de Estados Unidos, que apoya la reducción en el número de inmigrantes, dijo a McClatchyque el sistema de inmigración está en crisis y este podría ser el mejor plan ofrecido en las próximas décadas, especialmente si los demócratas luego toman el control de la Casa Blanca y el Congreso.

Lisa Koop, directora de servicios legales en el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, citada por AP, también criticó la propuesta, incluidos los Dreamers, o el programa DACA, que Trump ha tratado de terminar.

“Un plan que obliga a las familias a separarse, limita el acceso al asilo y otro tipo de ayuda humanitaria, y no contempla un camino hacia la ciudadanía para los beneficiarios de DACA y otros miembros de la comunidad indocumentados es claramente un truco político destinado a posponer en lugar de resolver problemas”, afirmó.

El plan está abierto a modificaciones, dicen personas con conocimiento de las discusiones, según el Miami Herald, que cita a funcionarios de la Casa Blanca diciendo que la razón es que la administración está tratando de recabar más apoyo de los republicanos.

of-am