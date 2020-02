EEUU: Presidenciables demócratas buscan ansiosos voto hispano en Nevada

Cuando los demócratas de Nevada acudan a las asambleas partidarias el sábado por la tarde, el creciente voto latino de este estado occidental podría jugar un factor importante en el resultado.

Según Pew Research, más de uno de cada cuatro residentes de Nevada es de ascendencia latinoamericana, y aproximadamente 328.000 de ellos son elegibles para votar. Aunque todos los candidatos a la nominación presidencial esperan atraer el voto hispano, algunos tienen más éxito que otros.

El fútbol, conocido en Estados Unidos como soccer, es una pasión universal. Aquí en Las Vegas, mezclado con política, se lo conoce como GOTV. Una actividad denominada Get Out The Vote está patrocinada por el senador por Vermont, Bernie Sanders.

“Hay otras campañas en los diferentes vecindarios del centro y estamos aquí en el corazón de lo que mucha gente diría que son las comunidades que han sido olvidadas”, dice Chuck Rocha, asesor principal de Sanders.

Rocha agrega que la campaña de Sanders comenzó el acercamiento a los latinos hace ocho meses. Y ha valido la pena. Una encuesta reciente muestra a Sanders con un 48% de apoyo entre los hispanos, el más alto de los candidatos.

Cristóbal Méndez es el presidente de esta liga de fútbol. Le gusta el plan de Sanders de Medicare para todos patrocinado por el gobierno.

“Esto sería lo mejor para que el país tenga lo mismo que Canadá, que es salud para todos desde el nacimiento. Eso es lo que me atrajo de la campaña de Sanders”, dijo Méndez.

Aquí en Nevada, aproximadamente 1 de cada 4 votantes es hispano. Sanders no es el único que corteja su voto.

Elizabeth Warren está detrás de Sanders en el apoyo de los votantes hispanos.

“Estamos aquí hablando con la gente en este momento. Se está extendiendo. Me encanta estar en Nevada, ya sabes, siempre es bueno estar en Nevada”, dice Warren.

En un supermercado latino, Warren habla sobre su versión de la atención médica para todos, la inmigración y la mejora de los salarios.

“Hoy un trabajo de salario mínimo no mantendrá a una mamá y un bebé fuera de la pobreza. Eso está mal”, dice Warren.

“Cuando me convertí en ciudadano estadounidense, mi prioridad era votar porque podemos hacer cambios”, expresa Miguel Quintana, un votante de Nevada.

