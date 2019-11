EEUU: Nancy Pelosi invita a Trump a testificar ante investigadores

Nancy Pelosi

WASHINGTON.- La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, invitó al presidente Donald Trump a testificar en la investigación de juicio político en su contra, justo cuando varios testigos claves declararán públicamente.

Rechazando las acusaciones del presidente de que el proceso ha sido arreglado en su contra, Pelosi dijo que Trump es bienvenido para comparecer o responder preguntas por escrito, si así lo desea.

“Si él tiene información exculpatoria, que le quita culpa, entonces esperamos verla”, dijo la congresista en una entrevista transmitida el domingo por CBS. Trump “podría presentarse ante la comisión y hablar, decir todas las verdades que quiera decir, si es que quiere hacerlo”.

El líder demócrata en el Senado Chuck Schumer habló en el mismo tenor.

“Si Donald Trump no está de acuerdo con lo que está escuchando, no le gusta lo que está escuchando, no debería tuitear. Debería acudir a la comisión y testificar bajo juramento. Y debería permitir que todas las personas que le rodean vengan ante la comisión a testificar bajo juramento”, dijo Schumer a reporteros. Hizo notar que la insistencia de la Casa Blanca en bloquear a testigos para que no cooperen hace surgir la pregunta: “¿Qué está ocultando?”.

Los legisladores hicieron esos comentarios mientras la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes se prepara para la segunda semana de audiencias públicas dentro de su investigación, que incluye el testimonio del hombre que es quizás el testigo más importante: Gordon Sondland, embajador del gobierno de Trump ante la Unión Europea.

Sondland es la única persona entrevistada hasta ahora que sostuvo conversaciones directas con el presidente acerca de la situación, porque la Casa Blanca ha evitado que otras personas cooperen con lo que considera es una farsa.

