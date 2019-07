EEUU: Mueller afirma interferencia rusa es la «mayor amenaza a democracia»

El exfiscal especial de Estados Unidos, Robert Mueller, dijo en una audiencia ante el Congreso que la interferencia rusa en las elecciones es la mayor amenaza que ha visto en su carrera profesional.

Rusia está llevando a cabo este tipo de actividades «en este mismo instante», declaró Mueller en un esperado testimonio ante el cuerpo legislativo. Mueller también condenó los elogios de Trump a WikiLeaks, que filtró correos electrónicos del partido Demócrata robados por Rusia.

El fiscal especial dijo que la investigación sobre la interferencia rusa no encontró pruebas suficientes para establecer cargos de una conspiración criminal entre la campaña presidencial del presidente Trump y Rusia, pero al mismo tiempo, dijo que su reporte no exonera al mandatario estadounidense de obstrucción a la justicia. «Eso no es lo que dice el informe», sentenció.

Ante una pregunta sobre los comentarios de Trump respecto a Wikileaks (el presidente dijo que “ama” Wikileaks) después de que se publicaran los emails filtrados de la campaña de Clinton, Mueller declaró que calificarlos de “problemáticos” es subestimarlos, ya que dieron “esperanza o un empujón a lo que es o debería ser una actividad ilegal”.

Mueller dijo también dijo que Trump dio a los investigadores respuestas escritas a sus dudas, aunque hubiera preferido una entrevista cara a cara. Después de un año de negociaciones, el fiscal especial dijo que eligió no citar a Trump porque el gobierno anticipaba una batalla legal que hubiera causado un retraso importante al informe.

Mueller prestó juramento ante el Comité Judicial del Congreso el miércoles antes de dar inicio a un par de comparecencias televisadas en las que había mucho en juego para el presidente Donald Trump y los demócratas, que están divididos entre iniciar el procedimiento de destitución o centrarse en las elecciones de 2020.

El exfiscal especial, cuya investigación detalló extensos contactos entre la campaña 2016 de Trump y Rusia en un momento en que Moscú estaba interfiriendo en las elecciones de 2016 con piratería informática y propaganda, dijo que su reporte es «íntegro» y «justo».

Mueller también reiteró que su informe afirma que sí hubo interferencia rusa en las elecciones y que el presidente Trump se negó a ser interrogado por su equipo, pese a que lo intentaron durante más de un año. El exfiscal especial señala que no podía imputar al presidente porque habría ido contra la Constitución, pero sí podría ser imputado cuando deje la presidencia.

Trump agradece a los demócratas por la audiencia

Por su parte, el presidente Donald Trump no esperó a que terminara la primera audiencia para cantar victoria y agradecer a los demócratas por la audiencia en la que participa Robert Mueller.

«…Ahora después de tres horas Robert Mueller debe someterse a #ShiftySchiff. ¡Una verguenza para nuestro país», escribió Trump en Twitter.

