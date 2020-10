EEUU: Más de 11 mil millones en anuncios políticos en elecciones 2020

WASHINGTON.- En las elecciones del 2020 se ha alcanzado una cifra récord de más de 11 millones de dólares en gastos de anuncios políticos en televisión, radio y medios sociales. El ataque político mediático sigue fuerte. Pero, a una semana del día de elecciones, estas campañas ¿tienen efecto?.

El bombardeo de publicidad política no es inusual en años de campaña electoral. Pero en el 2020, se han gastado sumas sin precedentes – más de mil millones de dólares, según el Center for Responsive Politics, una organización no partidaria sin fines de lucro.

La campaña del candidato demócrata, Joe Biden, lleva la ventaja en la cantidad de dinero disponible para gastar en el trecho final, con 177.3 millones de dólares disponibles. Por su parte, la campaña del presidente Trump cerró el mes de septiembre con 63.1 millones de dólares en sus arcas, según documentos presentados por ambos la Comisión Federal Electoral (FEC por sus siglas en inglés).

Los anuncios continúan llegando a los votantes con fervor en la recta final, especialmente en estados en disputa, como señala el analista Hernán Molina.

“Sobre todo la campaña de Biden que tiene muchísimo dinero va a tratar de conquistar esos votantes en los estados pendulares, donde la diferencia entre Biden y Trump es pequeña para tratar de alargarla y no tener sorpresas la noche de la elección”, explicó Molina.

A una semana del día de las elecciones, el bombardeo de propaganda se ha intensificado con anuncios, llamadas y mensajes de texto.

Según Molina, esta elección es “altamente definida y hay pocos votantes indecisos entre los que puede calar el mensaje de los candidatos.

“La cantidad de indecisos hace semanas atrás era de entre el 8 y el 10 por ciento… por la atención que estamos viendo, la ansiedad se estamos viendo en muchos votantes que deben quedar muchos menos indecisos y las campañas obviamente apuntan a eso, apuntan a cambiar la opinión”.

Mientras tanto, indecisos o no, los votantes siguen expuestos a un ataque auditivo y visual de campañas políticas de candidatos y numerosas propuestas.

of-am