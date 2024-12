EEUU: Luces sobre el Capitolio desata especulación sobre ovnis

WASHINGTON.- Una foto viral que muestra cuatro luces misteriosas flotando sobre la Estatua de la Libertad en la cúpula del Capitolio de los Estados Unidos en Washington D.C., ha desatado el pánico y alimentado teorías de un golpe extraterrestre. La imagen, capturada por el veterano de la Fuerza Aérea de EE. UU. y guía turístico con licencia, Dennis Diggins, ha provocado una mezcla de preocupación, curiosidad y escepticismo entre los usuarios en línea.

La foto se difundió rápidamente en las redes sociales, encendiendo debates sobre si las luces eran evidencia de actividad extraterrestre. Algunos espectadores creían que las luces eran OVNIs y que los extraterrestres «han llegado a la Tierra».

Añadiendo al misterio, el presunto avistamiento de OVNIs se produce justo semanas después de una audiencia del Congreso de EE. UU. titulada «Fenómenos Anómalos No Identificados: Exponiendo la Verdad», donde testigos testificaron sobre programas secretos del gobierno supuestamente destinados a ocultar evidencia de inteligencia no humana.

Mientras la especulación se desbocaba, los escépticos y expertos han sido rápidos en ofrecer explicaciones alternativas. John Greenewald Jr., un ufólogo e investigador, recurrió a X (anteriormente Twitter) para abordar la controversia en torno a las luces capturadas en la foto de Diggins. Greenewald explicó que las luces en el edificio del Capitolio de los Estados Unidos han estado causando «avistamientos de ovnis» en lentes de cámaras durante décadas, atribuyendo las luces en la foto de Diggins a un fenómeno óptico común.

Del mismo modo, «Average Chris», un ex investigador paranormal, argumentó que las luces eran simplemente destellos de lente. «La imagen es claramente un reflejo de deslumbramiento en la lente de la cámara de las luces de la calle debajo de ella. Mismo espaciado, solo patrón invertido,» afirmó, según informó Vice News. A pesar de estas explicaciones, otros testigos presenciales en el área de Washington creían haber grabado ovnis similares en video durante la misma tarde, informó Newsbomb.

Un testigo anónimo que grabó el evento en video declaró: «Mi novia y yo avistamos una mezcla de múltiples luces estacionarias y en movimiento lento desde la azotea de su apartamento en Washington. Parecían estar flotando sobre la colina».

Los funcionarios, incluida la portavoz del Departamento de Defensa Susan Gough, se mantuvieron herméticos sobre los orbes brillantes. Vice News informó que Gough declaró al Daily Mail: «No tengo nada que decir al respecto» y sugirió a los reporteros que consultaran con la policía local.

El ex oficial de inteligencia del Pentágono Chris Mellon destacó las preocupaciones sobre los fenómenos aéreos no identificados. En una entrevista con Daily Mail.com, afirmó que las «naves no hacen ningún esfuerzo por permanecer ocultas».

En su informe de marzo, el Pentágono abordó avistamientos continuos de OVNIs, concluyendo que la mayoría eran objetos ordinarios mal identificados o fenómenos naturales.

of-am