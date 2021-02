EEUU: Libro de Donald Trump se dispara a $900 dólares en Amazon

MIAMI.- Fue publicado en 1997, pero un libro del expresidente Donald Trump está altamente cotizado en Amazon a $900 dólares por ejemplar.

El libro “Trump: The Art of the Comeback” (“Trump: el arte de volver”) se vendía originalmente en $25.95 dólares, pero ha tenido un aumento de 3,300 por ciento.

No hay reportes de cuántos libros se han vendido a ese precio.

El volumen narra cómo Trump renegoció millones de dólares en préstamos bancarios y sobrevivió a la recesión de 1990.

Se presume que con ello construyó “la operación de casinos más exitosa en Atlantic City”, aunque su casino terminó yendo a la quiebra.

También narra cómo el exmandatario logró adueñarse de los derechos del concurso de Miss Universo.

Hay reportes de que el expresidente habría estado en negociaciones para publicar un libro tras dejar la Casa Blanca, pero tras la invasión violenta al Capitolio, el proyecto se habría detenido.

of-am