EEUU: La Cámara de Representantes convierte en ley plan de $1,9 billones

WASHINGTON.- La Cámara de Representantes terminó con la larga ruta de aprobación del Plan de Rescate Estadounidense (ARP, en inglés) de $1.9 billones de dólares.

Ahora, la ley será enviada al presidente Joe Biden para su firma, lo cual podría ocurrir este jueves o a más tardar el viernes, tomando en cuenta su primer discurso televisado, programado para la noche del jueves.

Con 220 a favor y 211 en contra, los demócratas se impusieron a los republicanos para enviar más ayuda a las familias y enfrentar la crisis de salud y económica por la pandemia de COVID-19. A los republicanos se sumó un demócrata, el representante Jared Golden (Maine).

Al leer el número de votos emitidos a favor y en contra, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi (California) expresó: “¡La moción es aceptada!”. Previamente, la demócata destacó las bondades de la norma y pidió a sus colegas a respaldarla.

“Hoy tenemos una decisión que tomar con tremendas, tremendas consecuencias… Una decisión que marcará la diferencia para millones de estadounidenses, salvando vidas y medios de subsistencia”, expresó.

El líder de los demócratas Steny Hoyer (Maryland) adelantó que no esperaba un solo voto de los republicanos, quienes continuaron con sus argumentos en contra de la propuesta, la cual aseguran no está destinada a luchar contra la pandemia, pero en sus posturas no incluyen la crisis económica provocada por la crisis de salud, como expertos han advertido.

“Espero que cero republicanos voten por este proyecto de ley”, expresó Hoyer. Así ocurrió, igual que en el Senado.

Los representantes habían aprobado el ARP hace dos semanas, pero el Senado hizo modificaciones al proyecto, las cuales fueron aprobadas el sábado y entregadas este martes, por lo que la Cámara debió votar nuevamente la propuesta.

Se trata de una de las legislaciones más completas para la recuperación económica de los EE.UU. y uno de los grandes triunfos del presidente Biden, que incluye el envío de $1,400 dólares al menos a 85% de los estadounidenses.

También se enviarán $1,400 dólares por cada hijo, además de un crédito fiscal de $3,000 dólares para menores de 17 años.

El plan, sin embargo, es más extenso con recursos contra COVID-19 (pruebas, tratamientos y vacunas), apoyos para pequeños negocios, restaurantes, fondos para gobiernos estatales, entre otros.

El IRS podría comenzar la distribución de los fondos la siguiente semana, comenzando por aquellos que proporcionaron sus números de cuenta bancaria.

of-am