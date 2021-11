EEUU: Fauci reconoce la variante ómicron podría estar en el país

Anthony Fauci

WASHINGTON, 27 Nov.- El principal responsable de la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, ha reconocido este sábado que no le «sorprendería» que la variante ómicron del coronavirus estuviera ya en suelo estadounidense.

«No me sorprendería que estuviera. No lo hemos detectado aún, pero cuando hay un virus con este nivel de transmisibilidad y ya hay casos por viajes en Israel, Bélgica y otros países… cuando hay un virus así, es casi imposible que no se extienda por todas partes», ha afirmado Fauci en declaraciones a la NBC.

El funcionario estadounidense ha señalado que la capacidad del virus para contagiar a quienes ya han superado la enfermedad e incluso a personas vacunadas obliga a «prestar una gran atención» y a «estar preparado para lo más grave». «Puede que no suceda así, pero hay que estar preparados», ha subrayado.

Reino Unido ha anunciado la reimposición de restricciones como la mascarilla en transporte público y comercios o la obligatoriedad de una prueba PCR para todos los viajeros del extranjero. Además, numerosos países han vetado la entrada desde Sudáfrica, donde primero se detectó la nueva variante, y sus países vecinos.

of-am