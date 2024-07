EEUU: Encuesta revela Michelle Obama derrotaría a Donald Trump

WASHINGTON.- La ex primera dama de EE. UU., Michelle Obama, es la única demócrata que podría derrotar a Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre, según reveló una nueva encuesta.

La encuesta, realizada por Reuters/Ipsos, desveló que la ex primera dama cuenta con un 50 % de apoyo, y Trump con un 39 %. Esto la convierte en la única demócrata con ventaja sobre el expresidente en un hipotético enfrentamiento.

Solo un cuatro % de los consultados dijo que no votaría en las elecciones.

Por otro lado, el presidente Joe Biden y Trump, cada uno con un 40 % de aprobación, quedarían parejos en una competencia cara a cara. Un 8 % de los participantes dijo que votaría por alguien más, y otro 8 % que no votaría por nadie.

Asimismo, la vicepresidenta Kamala Harris obtendría un 42 % de los votos si se enfrentara a Trump, según reveló la encuesta. Otros miembros del partido demócrata presentados como posibles sustitutos de Biden incluyen al gobernador del estado de California Gavin Newsom (con un 3 % menos de aprobación que Trump), y la gobernadora de Michigan Gretchen Whitmer (quien quedaría rezagada por un 5 %).

En un sondeo anterior realizado por la encuestadora estadounidense Rasmussen Reports y publicado en febrero, Michelle Obama también resultó ser la opción preferida entre los votantes demócratas para reemplazar a Biden.

La ex primera dama ha afirmado en varias ocasiones que no tiene planes de postularse a la presidencia. De hecho, llegó a decir lo siguiente en el año 2017, cuando finalizaba el segundo periodo presidencial de su esposo: “No, de ninguna manera. No voy a hacerlo”.

En 2019 se negó a postularse de nuevo, e instó a los votantes a respaldar a Biden.

Pero en marzo se reavivaron las especulaciones sobre una posible postulación, y especialmente sobre la posibilidad de que Biden la reclute como su próxima vicepresidenta, luego de que la comentarista de CNN Alisyn Camerota sugeriera que debería ser candidata al cargo.

Sin embargo, Obama de nuevo rechazó los llamamientos en una declaración al canal NBC News. Asimismo, el expresidente de EE. UU. Barack Obama también desmintió los rumores de que su esposa vaya a formar parte de la lista de candidatos demócratas. Afirmó: “No le gusta la política” y aclaró que su esposa no tenía planes de postularse a la presidencia en el futuro.

A pesar del claro rechazo a la idea por parte de los Obama, varios usuarios de las redes sociales han expresado que apoyarían a la ex primera dama si participara en los comicios de 2024.

“Querida Michelle Obama: lo siento, pero debes postularte. No solo se trata de ti y tu familia. Somos muchos los que te necesitamos, hoy y en el futuro”, expresó otro usuario.

“Me gusta la idea de que Michelle Obama desafíe a Donald Trump. Sus posibilidades superan con mucho a las del viejo Biden”, comentó un tercero.

Tras su desastroso desempeño en el debate contra Trump la semana pasada (en el que por momentos parecía disperso e incluso pareció perder el hilo de su discurso), Biden se enfrenta a un creciente llamado a abandonar su candidatura, incluso desde su propio partido.

El martes, el presidente se refirió a su mal desempeño durante el debate y se lo atribuyó al jet lag y a los viajes internacionales que realizó poco antes del evento. Sus asesores han dicho que se debió a un resfriado.

Sin embargo, algunos demócratas no están convencidos. El representante de Texas Lloyd Doggett se convirtió en el primer legislador demócrata en funciones en pedir públicamente que Biden que abandone la candidatura. Asimismo, el exrepresentante de Ohio Tim Ryan escribió en un artículo publicado en Newsweek que Harris era la mejor opción para el partido de cara al futuro; y calificó de pocos realistas a quienes consideran que “el Joe Biden que vimos en el debate y que seguiremos viendo” tiene más posibilidades de derrotar a Trump que Harris.

Al igual que Obama, los asesores de Harris han rechazado la propuesta de una candidatura que no incluya a Biden.

“La vicepresidenta Harris espera poder cumplir un segundo término junto al presidente Joe Biden”, expresó un comunicado oficial.

Por otro lado, tanto Newsom como Whitmer también han descartado la posibilidad de reemplazar a Biden en la candidatura.

En un correo electrónico que incluía un enlace al portal de recaudación de fondos para la campaña de Biden, el gobernador de California calificó estas especulaciones de “innecesarias y de poca utilidad”.

“No vamos a darle la espalda solo por un debate fallido. ¿Qué clase de partido hace algo así?, escribió.

El secretario de transporte Pete Buttigieg, el gobernador de Maryland Wes Moore y el gobernador de Illinois J. B. Pritzker también han sido mencionados como posibles candidatos sustitutos.

