EEUU: El Papa elogia a católicos ayudaron a los enfermos de sida

Papa Francisco

WASHINGTON, 16 Nov.- El Papa ha elogiado la labor que hicieron algunos religiosos y laicos católicos que arriesgaron «su profesión y reputación» para ayudar a los enfermos de sida en Estados Unidos.

En una carta dirigida al corresponsal de la revista de los jesuitas ‘América’, Michael O’Loughlin, el Pontífice ha alabado la actitud de estas personas que «en lugar de la indiferencia, la alienación o la condena» se dejaron conmover por la Gracia del Señor y permitieron que eso se convirtiese en su obra de vida».

Así, ha rendido homenaje a la ayuda «discreta, silenciosa y oculta» que prestaron durante la década de los 80 y los 90, cuando tuvo lugar la epidemia de la enfermedad VIH en Estados Unidos y que afectó sobre todo a hombres homosexuales.

El periodista Michael O’Loughlin es el autor del libro ‘Hidden Mercy: AIDS, Catholics, and the Untold Stories of Compassion in the Face of Fear’ (‘Misericordia oculta: El sida, los católicos y las historias de compasión frente al miedo’), que será publicado a finales de noviembre. El volumen recoge testimonios de los últimos 20 años de católicos que atendieron a los enfermos y la situación de la comunidad homosexual o la cuestión del preservativo como elemento de prevención de la transmisión del VIH. El entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, en 2008, lavó los pies de 12 pacientes con VIH y sida en la celebración del Jueves Santo en la catedral de Buenos Aires.

O’Loughlin ha hecho pública la carta que le escribió Francisco, fechada el 17 de agosto, en un artículo publicado el lunes en ‘The New York Times’, en el que recuerda sus tiempos como reportero católico gay y las tensiones en la década de los ochenta entre la jerarquía católica, la comunidad gay y los activistas.

En el texto, Francisco ha agradecido al periodista que haya puesto el foco con su libro en «estas vidas y por ser testigo de los muchos curas, hermanas religiosas y laicos que optaron por acompañar, apoyar y ayudar» a los enfermos del VIH y del sida «arriesgando su profesión y reputación».