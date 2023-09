EEUU: Decenas de miles protestan previo a la cumbre climática

NUEVA YORK.- Gritando que el futuro y sus vidas dependen de que se acabe con los combustibles fósiles, decenas de miles de manifestantes iniciaron el domingo una semana en que los líderes mundiales intentarán una vez más frenar el cambio climático causado principalmente por el carbón, el petróleo y el gas natural.

Pero los manifestantes advierten que no será suficiente. Y dirigieron su ira directamente al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instándole a que deje de aprobar nuevos proyectos de petróleo y gas, elimine gradualmente los actuales y declare una emergencia climática con mayores poderes ejecutivos.

“Tenemos el poder del pueblo, el poder que necesita para ganar estas elecciones”, dijo Emma Buretta, de 17 años, de Brooklyn, y del grupo de protesta juvenil Fridays for Future. “Si quieren ganar en 2024, si no quieren que la sangre de mi generación esté en sus manos, acaben con los combustibles fósiles”.

En la Marcha para Acabar con los Combustibles Fósiles participaron políticos como la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y los actores Susan Sarandon, Ethan Hawke, Edward Norton, Kyra Sedgewick y Kevin Bacon. Pero la verdadera acción en Broadway fue donde los manifestantes abarrotaron la calle, abogando por un futuro mejor pero no tan caliente. Fue la salva inaugural de la Semana del Clima de Nueva York, en que los líderes mundiales del mundo de los negocios, la política y las artes se reúnen para intentar salvar el planeta, destacando la nueva cumbre especial de Naciones Unidas celebrada el miércoles.

in embargo, muchos de los dirigentes de los países que más carbono contaminan no asistirán a la reunión de Naciones Unidas ni escucharán la petición de los manifestantes. Y no hablarán en la cumbre organizada por el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, de forma que sólo se invita a hablar a los países que prometen nuevas medidas concretas.

Los organizadores calculan que 75.000 personas participaron en la marcha del domingo.

of-am