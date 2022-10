EEUU cree Ucrania estuvo detrás de atentado a hija imperialista ruso

Los equipos de inteligencia de Estados Unidos (CIA) tienen la sospecha de que ciertas personas del Gobierno ucraniano aprobaron el atentado con coche bomba en Moscú el pasado mes de agosto que mató a Darya Dugina, la hija del filósofo ultranacionalista ruso Alexander Dugin, según ha publicado el diario ‘The New York Times’.

Tras el ataque, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia acusó a los servicios secretos ucranianos de estar detrás del mismo, mientras que Ucrania negó su participación en el asesinato. Ahora, tras la alerta de la inteligencia estadounidense, se han alimentado las sospechas y Kiev está en el punto de mira.

Estados Unidos ha asegurado que no ha participado en el asesinato ni proporcionó ningún tipo de ayuda a Ucrania, así como que no tenía constancia de la operación con antelación. De hecho, han señalado que se habrían opuesto al asesinato si se les hubiera consultado, motivo por el que han amonestado a los funcionarios ucranianos, indica ‘The New York Times’.

El objetivo era Alexander Dugin

Los mencionados funcionarios de la CIA creen que el verdadero objetivo de la operación era el ultranacionalista ruso, Aleksandr Dugin, y que los operativos que la llevaron a cabo creían que estaría en el vehículo con su hija.

Dugin es una de las voces más prominentes de Rusia que insta a Moscú a intensificar su guerra contra Ucrania, siendo un destacado defensor de un Kremlin agresivo e imperialista.

Los miembros de la inteligencia estadounidense que han hablado con el diario neoyorquino no han revelado qué elementos del gobierno ucraniano se cree que autorizaron la misión, quién llevó a cabo el ataque, o si el presidente Volodímir Zelenski había firmado la misión.

Un atentado que demostraría la verdadera capacidad de Ucrania

A Estados Unidos le preocupa que este tipo de ataques ucranianos tengan poco impacto directo en el campo de batalla y que su alto valor simbólico pueda provocar que Moscú lleve a cabo sus propios ataques contra altos cargos ucranianos.

Los funcionarios estadounidenses se han sentido frustrados por la falta de transparencia de Ucrania sobre sus planes militares y encubiertos, especialmente en suelo ruso.

wj/am