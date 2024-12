EEUU: Congreso rechaza el plan Trump y evitar cierre Gobierno

WASHINGTON, 20 Dic.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos no ha logrado aprobar la nueva propuesta del Partido Republicano respaldada por el presidente electo, Donald Trump, para evitar el cierre del Gobierno, después de que en la víspera hundiera un acuerdo bipartidista, mientras que se acerca la fecha límite de financiación: este viernes por la noche.

La votación se ha saldado con 174 votos a favor y 235 en contra, quedando por debajo del umbral de dos tercios necesario para su aprobación. Cabe destacar que casi 40 republicanos se han posicionado en contra de la propuesta y al menos dos demócratas han votado a favor, según ha informado la cadena de televisión estadounidense CNN.

Este proyecto de ley ha fracasado porque los demócratas y varios republicanos han mostrado su rechazo a la inclusión de última hora presentada por el presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, sobre una suspensión de dos años del límite de deuda, demanda realizada por Trump.

El texto recién votado buscaba mantener al Gobierno financiado hasta el 14 de marzo, asignando además unos 100.000 millones de dólares (96.500 millones de euros) en ayuda para desastres y otros 10.000 millones de dólares (9.650 millones de euros) para ayuda económica a los agricultores.

Ante esto, Trump había pedido el voto favorable de republicanos y demócratas al considerar que se trataba de un «éxito» que «brindaría alivio a quienes se vieron gravemente afectados por los devastadores huracanes» y que agregaría «una pieza muy importante y vital» para «hacer que «Estados Unidos vuelva a ser grande, muy rápidamente, que es lo que el pueblo nos ordenó lograr».

Sin embargo, con la negativa de los legisladores, el vicepresidente electo, JD. Vance, ha culpado a los demócratas de no lograr evitar un cierre de gobierno, argumentando que tratan de evitar que el presidente electo «tenga influencia en la negociación» durante su primer año del nuevo mandato, que comenzará el 20 de enero. No obstante, no ha hecho referencia a los republicanos que han votado en contra del proyecto de ley.

La Casa Blanca, por su parte, ha denunciado a través de su portavoz, Karine Jean-Pierre, que «los republicanos están cumpliendo las órdenes de sus benefactores multimillonarios a expensas de los estadounidenses que trabajan duro» y «están incumpliendo su palabra de apoyar un acuerdo bipartidista».

«Están presentado un proyecto de ley que allana el camino para exenciones fiscales para los multimillonarios al tiempo que recorta programas críticos con los que cuentan las familias trabajadoras», ha lamentado. Jean-Pierre ha defendido que el presidente, Joe Biden, «apoya el acuerdo bipartidista para mantener abierto el gobierno, ayudar a las comunidades que se recuperan de los desastres y reducir los costos, no este regalo para los multimillonarios que los republicanos están proponiendo en el último momento».

En la víspera, Trump y Vance criticaron la propuesta de gasto acordada entre los líderes del Congreso estadounidense, alegando que era «la cosa más tonta e inepta» que habían hecho los republicanos.

of-am