EEUU: Congresistas piden a Biden se retire de la carrera presidencial

Joe Biden

WASHINGTON, 12 Jul.- Tres congresistas demócratas se han sumado a las peticiones para que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se retire como candidato del Partido Demócrata a las elecciones presidenciales de noviembre, después de que haya realizado una rueda de prensa este jueves por la noche en la que ha tratado de defender su idoneidad para la reelección y ha asegurado que «seguirá adelante», si bien la jornada ha estado marcada por dos lapsus importantes.

El representante Jim Himes, de Connecticut, que es el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, ha argumentado que Biden debería tomar la decisión de suspender su campaña para no arriesgar su legado, tal y como ha indicado a través de un comunicado publicado en su perfil de la red social X.

«El historial de servicio público de Biden no tiene rival. Sus logros son inmensos. Su legado como gran presidente está asegurado. No debe arriesgar ese legado, esos logros y la democracia estadounidense para militar frente a los horrores prometidos por Donald Trump», ha declarado.

Himes ha señalado que «las elecciones de 2024 definirá el futuro de la democracia estadounidense» y, por ello, la formación política debe «presentar al candidato más fuerte posible para enfrentar la amenaza que plantea el autoritarismo MAGA prometido por Trump», en referencia al eslogan ‘Hacer a Estados Unidos Grande de Nuevo’ (‘Make America Great Again, en inglés).

«Ya no creo que sea Joe Biden y espero que, como lo ha hecho durante toda su vida de servicio público, continúe poniendo a nuestra nación en primer lugar y, como prometió, dé paso a una nueva generación de líderes», ha concluido.

Los otros dos congresistas que se han manifestado en este sentido son Scott Peters, de California, y Eric Sorensen, de Illinois. Peters ha señalado que «la nación tiene una enorme deuda de gratitud con Biden» por salvarles de un segundo mandato de la Presidencia de Trump en 2020 y por liderar con su gran corazón y mano firme en tiempos difíciles».

«Su actuación en el debate no disminuyó sus notables logros y su historial de servicio. Sin embargo, ahora está claro que el historial de logros del presidente no se traducirá en un éxito similar en su campaña de reelección», se lee en un comunicado, en el que ha reconocido que «el debate generó una preocupación real entre los líderes electos, sus partidarios y los votantes de que el presidente no podrá llevar a cabo una campaña ganadora».

Peters ha afirmado que este «no es un problema pasajero» porque aunque la campaña de Biden ha afirmado que las encuestas posteriores al debate se mantienen relativamente sin cambios los sondeos «en los estados indecisos han empeorado de manera alarmante». Por ello, ha pedido a Biden que se retire de la campaña, argumentando que «hay mucho en juego».

«Mi conciencia me exige que hable y anteponga la lealtad al país y a la democracia a mi gran afecto y lealtad al presidente y a quienes lo rodean. Debemos encontrar un candidato de nuestro amplio banco de talentos que pueda derrotar a Donald Trump. Eso significa presentar una candidatura que pueda ganar en los estados indecisos donde los demócratas no son dominantes pero donde se decidirá esta elección», ha explicado.

Por otro lado, Sorensen ha declarado que en 2020 «Biden se postuló para presidente con el propósito de anteponer el país al partido» y que «hoy» le pide «que vuelva a hacerlo». «Creo que nuestros mejores días están por llegar. Y tengo la esperanza de que Biden se haga a un lado en su campaña para la Presidencia», ha indicado a través de su perfil en la red social X.

«Es más importante que nunca que nuestros vecinos tengan un candidato a presidente que comunique una visión positiva para cada persona en este país. Alguien que pueda demostrar la fuerza y la sabiduría necesarias para guiarnos a través de las peores tormentas. Un líder que hará frente a las amenazas actuales contra la democracia», ha explicado.

